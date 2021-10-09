蘋果對Epic訴訟案提起上訴！試圖請求延長禁令緩衝期

蘋果 (AAPL-US) 周五 (8 日) 對與 Epic Games 的訴訟案提出上訴，並請求美國聯邦法官暫停先前裁定的禁令，若蘋果 11 月能獲准上訴並延期，該禁令可能要再花費數年等待最終判決才能確定是否實施。

美國聯邦法官羅傑斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 9 月對該訴訟案中 10 項指控多數做出有利於蘋果的判決，認定蘋果未構成壟斷，但自 12 月起不得限制軟體開發商引導使用者使用第三方支付， 而 Epic 需向蘋果支付至少 400 萬美元的違約賠償金。

羅傑斯表示，蘋果 App Store 的軟體開發商被阻止與用戶進行收費溝通令人擔憂。而蘋果表示，該禁令可能會為蘋果帶來傷害，希望獲准上訴，期望先進行約一年左右的法律程序。

蘋果稱，請求延期將使蘋果能夠解決複雜且快速演變的法律、技術、經濟問題同時，保護消費者和平台，或許能夠直接改變其平台政策，從而無需下達禁令。

蘋果正趕 12 月禁令實施前夕，在 11 月初與羅傑斯就禁令緩衝期延期舉行聽證會。

除蘋果外，Epic 也對法官的裁決提出上訴，該公司對蘋果沒有違反反壟斷法與賠償的結果表示不滿。

近幾個月來，蘋果正逐步放寬軟體開發商與用戶之間的政策，該公司表示，目前已經開始討論解決方案，致力於滿足羅傑斯法官的要求，讓消費者了解更多資訊、免受詐騙，並繼續收取佣金。

若軟體開發商最終能直接用戶收費、繞過蘋果的抽成，這將威脅到蘋果目前的獲利模式，App Store 是蘋果服務業務的一部分，2020 會計年度服務業務營收為 538 億美元，毛利率 66%，約佔蘋果總收入的 20%。