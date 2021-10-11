環球晶急單湧排到明年上半年 長約比重逼近前波景氣高峰

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 看好矽晶圓供不應求情況將延續至 2023 年，隨著市場對產業缺貨預期升溫，環球晶在手長約訂單比重，已逼近前波矽晶圓景氣高峰的 2017 至 2018 年，現貨急單也持續湧入，一路排到明年上半年，6 吋、8 吋與 12 吋產能全線滿載。

環球晶董事長徐秀蘭先前透露，客戶持續簽訂長約，長約期間最長已達 8 年，且價格上漲趨勢顯著，若以目前預付貨款來計算，相當於在手訂單金額已超過千億元。

除環球晶外，近來包括日本信越 (Shin-Etsu)、日本勝高 (SUMCO) 等矽晶圓大廠，同聲看好產業供不應求情況將延續至 2023 年；勝高也與客戶簽訂 5 年長約，並將斥資約新台幣 580 億元在日本蓋新廠擴產。

隨著各大矽晶圓廠相繼擴產，新產能可望在 2 至 3 年後陸續開出，在產業景氣持續熱絡下，半導體廠積極提高庫存水位，而未有新產能加入市場的空窗期，成各晶圓代工廠爭相「鎖定」產能的關鍵期間，簽長約意願也隨之增加。

據了解，環球晶在 2017、2018 年矽晶圓處於景氣高峰時，長約比重最高達 7-8 成以上；為避免越晚簽長約，面臨的不確定因素越多，近來晶圓代工廠相繼確保後續穩定的產能供給。

目前環球晶長約比重已逼近當時景氣高峰水準，且相較於當時長約期間約 2-3 年，此波景氣循環長約已拉長至 5-8 年。

環球晶第三季營收 153.64 億元，季增 1.02%，寫歷史第三高；前三季累計營收 453.78 億元，年增 1 成，續創新高。法人看好，第四季出貨動能持續升溫，加上價格上漲，營收可望續揚。

