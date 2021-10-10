〈觀察〉越南解封缺工問題緊接而來 成衣廠又一新挑戰

越南大胡志明地區疫情放緩，政府也放寬防疫政策，外界原先看好成衣廠儒鴻 (1476-TW) 等當地的工廠可望加速重啟，不過近日卻傳出，胡志明市及周邊省分的勞工大量返鄉，成為成衣廠力拚營運回升下的新挑戰。

越南大胡志明地區先前疫情爆發，期間政府除了要求企業停工，並嚴格實施「三就地政策」，勞工被限制留在工廠宿舍內，但隨著疫情放緩，胡志明市 10 月起放寬防疫，重新開放工廠營運後，旋即出現大量勞工返鄉潮。

除了胡志明市外，周遭同奈、隆安以及平陽等省，同樣出現工人外流的情形越南紡織協會 (Vietnam Textile and Apparel Association，VITAS) 也示警，當地成衣廠將出現勞動力短缺的問題，在今年的剩餘時間，越南成衣業的勞工短缺率恐高達 37%。

市場人士分析，返工率降低將導致人力短缺，但新招的工人不見得具備高熟練度，可能面臨重新訓練，整體稼動率回升時間勢必拉長，訂單遞延情況也恐更嚴重，將衝擊成衣廠營運表現。

不過，生產重鎮在同奈、隆安的儒鴻認為，缺工返鄉潮應屬短期情況，工人終究還是得賺錢養家，不會過度擔憂返工情況，儒鴻南越廠區的稼動率目前也自疫情時的谷底逐漸向上拉升。

而不只紡織將受影響，越南皮革、鞋業、手提包協會也指出，鞋類代工的工人大約有 40% 已經返鄉，且不確定有多少人會回來。