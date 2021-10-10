〈觀察〉10月出口挑戰400億元新紀錄 留意三大衝擊變數蠢動

不畏疫情干擾，9 月出口持續繳出 396.5 億美元單月新高紀錄，財政部更樂觀預期，10 月出口有望挑戰 400 億美元的空前紀錄，但在面板、記憶體產業轉弱、東南亞疫情影響紡織出口，以及中國限電等雜音干擾下，恐為未來出口表現埋下隱憂。

根據財政部最新公布數據，9 月出口值一如預期寫下連續 15 個月正成長的紀錄，也順勢拉抬單月進口值達 332.1 億美元，來到歷年單月次高，但進一步看主要出口貨類，過去電子、傳產出口齊揚的態勢已不復見。

其中電子族群部分，過去撐起出口半壁江山的電子零組件與資通訊設備，單月出口值雖持續刷新歷年單月新高紀錄，但相較之下，光學器材就顯得相對疲弱，單月出口年增幅已收斂降至個位數，表現有轉疲趨勢；另外，記憶體產業在客戶庫存水位偏高，遭外資示警產業恐進入景氣轉折，市場也預期記憶體價格在觸頂後可能面臨一波下修壓力，

對於部分電子產業出口出現轉弱跡象，財政部統計處處長蔡美娜坦言，記憶體產業在個人電腦出貨不順、廠商庫存接近滿載情況下，導致市況放緩；至於面板則因歐美與中國市場需求下滑衝擊，根據研調機構預測，10 月面板報價將持續下探，這些都是市況轉弱的訊號。

另外，中國的限電政策也可能衝擊台商供應鏈表現，儘管目前限電對於產業衝擊還有待觀察，但星展集團就示警，中國的能源控管措施，以及東南亞疫情對供應鏈的衝擊，都將影響台灣的製造業與出口表現，甚至預測今年以來的強勁出口動能，很可能在第四季暫告中止，增幅降至個位數。