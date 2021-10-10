〈觀察〉疫苗、新藥陸續問世 新冠商機可望進入尾聲

美國藥廠默克 (MRK-US) 開發的新冠新藥，最快有機會年底前問世，加上第二劑新冠疫苗施打率提升，整體重症、死亡率將快速下降，與當年流感趨勢一致，換言之，近兩年新冠病毒帶動的商機將進入尾聲。

為預防新冠病毒感染，全球各國積極提升疫苗施打量，據統計，全球第一劑新冠疫苗覆蓋率已逼近 6 成，第二劑也快攀升至 2 成；台灣方面，以每周約百萬劑疫苗來台推算，本月底前第一劑接種覆蓋率將來到 7 成，第二劑也可接近 3 成。

儘管新冠變種病毒持續蔓延，全球都以追加第三劑、增加體內抗體作為防範，但在疫苗供不應求狀況逐步緩解下，各國取得第三劑疫苗已不成難事。

疫苗施打率幾乎快達群體免疫門檻，被視為疫情重大利器的新冠藥物也傳出好消息，默克開發的新冠口服藥丸莫納皮拉韋 (Molnupiravir)，可降低 50% 死亡或重症住院機率，最快年底前通過美國 FDA 緊急使用授權 (EUA)，各國政府也積極洽談採購案。

就在疫苗問世推升施打率增加、供給趨於平衡時，新冠藥物研發進度也報捷，趨勢與 20 多年前流感雷同。流感疫苗 1978 年上市，2009 年爆發 H1N1 流感，當時有 4 款流感藥物，總銷售額 40 億美元，其中，單一顆藥物克流感銷售額就高達 35 億美元。

全球科學界已達成共識，新冠病毒不會在短時間內消失，恐怕無法根除，將演變成一般感冒，疫情將重回流感之路，隨著抗疫相關產品趨於完整，加上未來抗新冠重症解藥上市，民眾施打疫苗後若染疫，透過檢測再次確認，並趕緊服藥，可避免成為重症患者，疫情也將逐漸常態化。