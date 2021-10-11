【袁志峰專欄】市場信心已回穩，港股可持續反彈

今日推介 - 中手游 (302), 上日收市 $3.05

1) 股市前景

港股上周五高開低走，成交激增，反映上周四急升後有獲利回吐壓力，但恒指及恒生科指收市價上升顯示買盤更積極。南向資金維持淨買入，主要吸納騰訊 (700) 及美團 (3690)，基本延續長假前趨勢。恒指技術走勢及市場信心皆有所改善，筆者估計港股反彈未完，可關注落後板塊例如醫藥及消費股。

今天推介是中手游 (302) — 領先的 IP 遊戲營運商及發行商，2020 年度收入和經調整盈利分別為 38.2 億元 (人民幣 · 下同) 和 8.06 億元，按年增長 26% 和 32%。今年上半年，收入和經調整盈利分別為 21.8 億元和 4.02 億元，按年增長 27% 和 18%，但經調整每股盈利同比增長只有 6%，主要受去年 11 月以每股 3.02 港元配售 1.80 億股而產生攤薄效應。以經調整每股盈利計算，現價對應 2020 年度市盈率約 7.4 倍，估值便宜，建議買入，目標價 3.5 元，止損價 2.9 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 363 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，最多曾倒跌 106 點，午後反彈，收報 24837 點，升 136 點或 0.55%。成交額按日增 55% 至 1634 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金淨買入約 24 億元，包括淨買入約 11 億元美團 (3690) 及 15 億元騰訊 (700) 股份，淨賣出 11 億元藥明生物 (2269) 及 5 億元李寧 (2331) 股份。9 月淨買入 181 億元。全周計，恒指升 1.1%。

藍籌股 28 升 31 跌 1 持平。阿里 (9988) 及阿里健康 (241) 升逾 5% 及 4%，為升幅最大藍籌。中國人壽 (2628) 升 4%，中國平安 (2318) 升近 3%。恒安國際 (1044) 及騰訊 (700) 升逾 2%。美團 (3690)、中生製藥 (1177) 及恆生銀行 (11) 升 2%。瑞聲科技 (2018) 跌逾 12%，為表現最差藍籌。藥明生物 (2269) 及李寧 (2331) 跌近 6%。信義光能 (968)、安踏體育 (2020)、龍湖集團 (960)、碧桂園 (2007) 及中石化 (386) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.6%，收報 6206 點，成份股 15 升 15 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及網易 (9999) 漲逾 5% 及 4%。快手 (1024) 及小米 (1810) 跌近 3% 及 1%。平安好醫生 (1833) 升逾 5%，為升幅最大成份股。萬國數據 (9698) 及汽車之家 (2518) 升逾 4%。瑞聲科技 (2018) 跌逾 12%，為表現最差成份股。比亞迪電子 (285) 及聯想 (992) 跌逾 5% 及 4%。金蝶國際 (268) 及微盟 (2013) 跌近 2%。全周計，恒生科指升 1.7%。

板塊方面，大型科技股、線上醫療、教育、內險、電訊股跑赢大市，漲幅居前。中國東方教育 (667)、宇華教育 (6169) 及希望教育 (1765) 升 4%-6%。中國太保 (2601) 升逾 6%。中國電信 (728) 及中國移動 (941) 升 3% 及 2%。

發電設備、電力、煤炭、風電、光伏、手機零件、體育用品、餐飲、燃氣、鋼鐵及水泥股逆市下跌，跌幅居前。東方電氣 (2727)、哈爾濱要氣 (1133) 及中國高速全動 (658) 跌 10%-12%。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌 8%-12%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 11%-13%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 跌 8%-14%。福萊特玻璃 (6865)、信義能源 (3868) 及信義光能 (968) 跌 3%-5%。九毛九 (9922) 跌近 6%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 跌 4%-5%。

周五上証指數高開 1.1%，已接近全日高位，早盤輾轉回落，漲幅曾收窄至 0.1%，午後攀升，收報 3592.17 點，升 0.7%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交約 10600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1100 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 26 億元，9 月淨買入 305 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院總理李克強上周五主持召開國務院常務會議，提出要改革完善煤電價格市場化形成機制，其中，在穩定居民、農業、公益性事業電價前提下，把市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過 10%、15%，調整為原則上均不超過 20%，高耗能行業則不受 20% 上限約束。(信報)

財新公布，9 月經季節性調整的中國服務業採購經理指數 (PMI) 重回擴張區間至 53.4，遠高於上月的 46.7 及預期值 49.2，主要得益於新冠疫情受控，服務業活動恢復增長。(信報)

美國勞工部公布，9 月非農業職位增加 19.4 萬個，市場預期增加 50 萬個；失業率為 4.8%，預期為 5.1%。(信報)

4) 個股訊息

國家市場監管總局周五公布，美團 (3690) 自 2018 年以來基於「二選一」構成濫用市場支配地位行為，罰款 34.42 億元 (人民幣．下同)，相當於去年其內地銷售額 1147.48 億元的 3%，低於阿里巴巴 (9988) 的 4%，並須全額退還獨家合作保證金 12.89 億元。(信報)

中遠海控 (1919) 發盈喜，預計集團今年第三季純利為 304.9 億元 (人民幣．下同)；而頭三季純利為 675.9 億元，按年增逾 16.5 倍，扣除非經常性損益的純利則為 674.2 億元，按年增逾 17.8 倍。(信報)

廣汽集團 (2238) 公布，今年首 9 個月累計汽車銷量 149.37 萬輛，按年增長 6.15%。單計 9 月，汽車銷量 16.43 萬輛，按年跌 24.63%。(信報)

上海證券交易所公告顯示，聯想集團 (992) 申請撤回科創板上市申請文件。(信報)

紫金礦業 (2899) 公布，以現金每股 6.5 加元的價格，收購 Neo Lithium Corp(新鋰公司)，涉資約為 9.6 億加元。是次收購價格較新鋰公司在多倫多證交所創業板 10 月 8 日的收市價 5.49 加元溢價 18.4%。(信報)



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