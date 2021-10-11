〈美股早盤〉美油站上81美元關卡 美股開盤震盪走高

隨著油價續創多年新高，市場對於大宗商品漲勢是否打壓經濟復甦力道的討論也持續升溫，美股周一 (11 日) 開盤震盪後走高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.3％，標普 500 指數漲 0.2%，費半漲逾 0.5％。

美國基準西德州中質原油 (WTI) 期貨延續過去幾周以來的漲勢，截稿前漲 2.3％，暫報 81.20 美元，持續徘徊 7 年高點，布蘭特原油期貨也漲近 2％，暫報 84.02 美元，也處於 3 年來最高水平。

鑑於油價持續攀高，美國能源股開盤上漲。阿帕契 (APA-US) 開盤漲 3.3％，馬拉松石油 (MRO-US) 漲 2.2％，西方石油 (OXY-US) 漲 1.6％。除了原物料成本上升外，市場也擔憂，勞動力短缺等供應鏈瓶頸將繼續推升物價，進而侵蝕企業獲利。

雖然上周公布 9 月非農爆冷，但市場預期 Fed 不會延後縮表計畫，周一美元走強，金價走軟。

美股 Q3 財報季即將於本周揭幕，大型銀行首先由摩根大通 (JPM-US) 打頭陣，美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US)、花旗集團 (C-US) 和高盛 (GS-US) 財報也將陸續登場。

Refinitiv IBES 數據顯示，分析師預計標普 500 指數成份股公司 Q3 淨利年增 29.6%，增幅低於 Q2 的 96.3%。

個股消息面，阿斯特捷利康 (AZN-US) 開盤漲 0.8％，該公司表示，其研發的抗體雞尾酒療法能有效防止輕度或中度新冠確診患者的病情惡化。Merck(MRL-US) 開盤漲 0.5％，該公司宣布已向 FDA 提交新冠口服藥丸的緊急使用授權 (EUA)。

截至台北時間周一 (11 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 67.95 點或 0.20%，暫報 34814.20 點

那斯達克綜合指數上漲 40.15 點或 0.28%，暫報 14620.57 點

標普 500 指數上漲 8.58 點或 0.20%，暫報 4399.92 點

費半上漲 18.32 點或 0.56%，暫報 3266.16 點

台積電 ADR 上漲 1.20% 至每股 111.36 美元

美國債市周一休市

紐約輕原油上漲 2.33％ 至每桶 81.20 美元

布蘭特原油上漲 1.98% 至每桶 84.02 美元

黃金下跌 0.13% 至每盎司 1755.20 美元

美元指數上漲至 94.245

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

西南航空 (LUV-US) 早盤下跌 3.46％，至 52.06 美元。

受天氣惡劣、FAA 的空中交通管制以及人力有限等因素干擾，西南航空周末取消逾 1,800 個航班，影響數千人的飛行計劃。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 1.56％，至 41.13 美元。

羅賓漢上周五透過監管文件警告，對加密貨幣交易及支付的監管手段，可能為公司業務帶來潛在風險，與此同時，該公司還表示正在加快腳步推進此前宣布的股東售股計畫。

Aspen Technology(AZPN-US) 早盤上漲 8.22％，至 153.18 美元。

工業軟體供應商 Aspen Technology 周一宣布與艾默生電氣 (EMR-US) 旗下兩項軟體業務合併，合併交易價格達 110 億美元，合併後，Aspen 股東每 1 股可獲得 87 美元現金和 0.42 美元的合併後實體股份，艾默生電氣將持有合併後實體的 55% 股權。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

PIMCO 投資組合經理 Geraldine Sundstrom 表示，隨著財報季即將到來，企業的定價能力、獲利率以及材料短缺情況將受到市場的密切審查。在供應鏈中斷和人力短缺情況下，部分大型跨國企業已發出減產警告，並下修 Q3 財測展望。

Renaissance Macro Research 美國經濟主管 Neil Dutta 上周表示，因工資強勁增長、平均工時增加，加上勞動參與率下滑，9 月非農報告浮現出通膨的感覺。

IG 資深市場分析師 Joshua Mahony 稱，近期物價上漲無疑為經濟增長帶來風險，天然氣價格飆升可能進一步推升能源和食品支出，看起來通膨還會持續一段時間。