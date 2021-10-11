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本週操盤筆記：美股財報季開跑、眾院表決臨時提高債務上限、美9月CPI

鉅亨網新聞中心
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
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本週重點國際財經大事包括：美股財報季開跑、眾院表決臨時提高債務上限法案、美國 9 月 CPI，其中市場最為關注美股財報季開跑。

本週操盤筆記 (1011-1015)：

1. 美股財報季開跑：　

美股第三季財報發布即將於本週由金融股領軍開跑，本週包括高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US)、摩根士丹利 (MS-US)、花旗集團 (C-US) 等皆將公布財報。

另外，美鋁 (AA-US)、Walgreens (WBA)、達美航空 (DAL) 等重要個股，亦將公布財報。

2. 眾院表決臨時提高債務上限法案：

據美國參議院上週四 (7 日) 通過的臨時提高債務上限法案，美國將能夠暫時提高聯邦政府債務上限約 4800 億美元，確保美國財政部能夠繼續支付至 12 月 3 日。

而美國民主黨籍的眾議院多數黨領袖 Steny Hoyer 表示，眾議院也將於下週投票尋求通過臨時提高債務上限法案；而白宮也對此表示，美國總統拜登 (Joe Biden) 期待國會能盡快簽署該法案。

3. 美國 9 月 CPI：

週三 (13 日) 美國將公布 9 月 CPI 數據，市場預期，美國 9 月 CPI 年增率仍將高達 5.3%，而核心 CPI 則估計也將落在 4.1% 的高檔區間。

當前美國通膨率居高不下，也已使得聯準會一眾官員承認，當前通膨率居高不下的狀況，很可能將「持續一段更長時間」。

4. 多位 Fed 票委發表談話：

本週聯準會 (Fed) 官員包括亞特蘭大主席波斯提 (Raphael Bostic)、里奇蒙 Fed 主席巴爾金 (Thomas Barkin) 等人皆將發表談話，而此二名官員皆是 2021 年的 FOMC 票委。

近期 Fed 的「三把椅」紐約主席威廉斯 (John Williams) 曾表示，縮減 QE 購債 (Taper) 估計很快到來，並預估將於 2022 年中旬完全停止 QE。

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