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〈美股熱門股〉SoFi貸款業務發展看旺漲逾13% Aspen傳併購喜訊漲12%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉SoFi貸款業務發展看旺漲逾13% Aspen傳併購喜訊漲12%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉SoFi貸款業務發展看旺漲逾13% Aspen傳併購喜訊漲12%(圖片：AFP)
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SoFi 貸款業務發展看旺 大漲 13.45%

金融新創公司 SoFi(SOFI-US) 獲摩根士丹利看好貸款業務發展，以及其銀行執照申請有望獲准，給予股票「增持」（overweight）評等，激勵 SoFi 周一（11 日）股價大漲 13.45% 至每股 18.39 美元

摩根士丹利分析師 Betsy Grasec 表示，儘管來自其他同業的競爭日益激烈，但 SoFi 營收成長強勁，預估該公司客戶將在未來兩年內以倍數成長，從目前的 260 萬人翻倍成長至 530 萬人。

Grasec 說，SoFi 獨一無二而且在貸款方面處領先地位，特別是該公司提供的低利率學生貸款，因為貸款是消費金融中最困難的部分，需要了解信貸才能提供出色的客戶服務。

由於 SoFi 聲譽良好、再加上強大的數位銀行平台與不斷擴大的產品組合，摩根士丹利預計在未來兩年，該公司金融服務收入將以 154% 的年複合成長率急遽增長。

此外，摩根士丹利也看好 SoFi 銀行執照申請有望在在 2022 年初獲准，將替該公司帶來超過 2 億美元收入，因此把該股目標價定在每股 34 美元

Aspen 傳併購喜訊 勁揚 12.33%

工業軟體供應商 Aspen Technology(AZPN-US) 周一公布與艾默生電氣 (EMR-US) 旗下兩項軟體業務合併，成立一家新的、規模更大的公司，消息激勵 Aspen 股價勁揚 12.33% 至每股 159 美元

該筆合併交易價格達 110 億美元，Aspen 股東在合併後，每 1 股可獲得 87 美元現金和 0.42 美元的合併後實體股份，艾默生電氣將持有合併後實體的 55% 股權。

不過這筆收購案並非一次性的徹底收購，目前市值約 600 億美元的艾默生電氣並未完全收購市值約 100 億美元的 Aspen。

Baird 分析師軟體分析師 Rob Oliver 表示，軟體公司與工業公司合併可能會產生衝突，造成一些整合問題。Oliver 給予 Aspen 股票買入（Buy）評等，目標價定在每股 145 美元

Aspen 執行執行長 Antonio Pietri 表示，這種交易結構有機會讓公司接觸到艾默生電氣的優秀人才，艾默生電氣執行長 Lal Karsanbhai 則表示， Aspen 能從繼續從軟體業務中受益，雙方相當看好此次收購。

Cleveland-Cliffs 併金屬回收公司 上漲 4.02%

北美最大的鐵礦砂公司 Cleveland-Cliffs(CLF-US) 周一宣布以 7.75 億美元收購金屬回收公司 Ferrous Processing & Trading，消息一出股價上漲 4.02% 至每股 21.46 美元

這筆交易象徵 Cleveland-Cliffs 跨足廢金屬回收行業，且該公司針對收購消息發聲明表示，Ferrous Processing & Trading 是美國最大的優質廢鐵料加工與銷售商之一，占美國商業廢鐵市場約 15% ，預計該筆交易在第四季完成。

Cleveland-Cliffs 執行長 Lourenco Goncalves 表示，隨著未來四年新的電弧爐（electric arc furnace, EAF）緩慢擴產，優質金屬廢料將更稀缺。

Goncalves 說，收購 Ferrous Processing and Trading 可以提高回收優質廢金屬的能力，減少中間商對獲利影響並提高製造與服務中心的獲利貢獻。

截至上周五，Cleveland-Cliffs 股價今年迄今累計上升 49.66%，標普 500 指數同期上漲 17.43%，而道瓊工業指數上漲 14.09%。

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