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〈商品報價〉BDI、BCI齊創12年新高 鐵礦砂自5月高點腰斬

鉅亨網新聞中心
〈商品報價〉BDI、BCI齊創12年新高 鐵礦砂自5月高點腰斬。(圖:AFP)
〈商品報價〉BDI、BCI齊創12年新高 鐵礦砂自5月高點腰斬。(圖:AFP)
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鐵礦砂恒大散裝BDIBCIBPIBSI

需求升溫，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (21 日) 上漲 106 點，或 2.46% 至 4410 點，海岬型運費指數 (BCI) 向上挑戰 7000 點，同創 12 年新高。鐵礦砂上周跌破 100 美元後吸引逢低買盤入場，小幅反彈 0.8%，價格仍較 5 月高點腰斬。

航運分析師表示，全球航運限制與大宗商品的需求，帶動近期乾散貨市場反彈，進入季節性旺季有助散裝航運多頭續行。

海岬型運費指數 (BCI) 勁揚 298 點，或 4.59% 至 6487 點，同樣創 12 年新高；平均日租金大增 2474 美元至 56269 美元

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 14 點，或 0.36% 至 3930 點，觸及 2 周以來高點；平均日租金增加 133 美元至 35373 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 8 點，或 0.24% 至 3327 點。

中國近日加強限制部分省份的工業活動、恒大破產危機，加重鐵礦砂賣壓，上周五跌破 100 美元之後，吸引逢低買盤進場，連續月紐約鐵礦石小幅反彈 0.82% 至 95.37 美元，天津港進口價維持 94 美元

中國鋼鐵限產成效正在顯現，鐵礦砂價格已自今年 5 月的高點腰斬，也是一年多以來首次跌破 3 位數。

瑞士銀行認為，隨著中國需求進一步減緩，而全球供給持續增加，市場轉為供應過剩格局，因此鐵礦砂礦砂價格還會續跌，而且下跌速度「會比預期快」，預估明年均價為 89 美元，較先前預估值下修 12%。

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