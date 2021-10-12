債市通膨預期指標閃警訊 物價壓力可能超出Fed控制

債市最密切關注的較長期通膨預期指標正在閃現警訊，聯準會 (Fed) 可能正在失去對物價上漲壓力的掌控。

對未來五年的五年期平衡通膨率 (5-year, 5-year forward breakeven inflation rate) 正逼近七年來未能一直守住的水準，這是近幾個月第二度閃現這種警訊。

該指標上回 5 月達到相同水準時，曾任聯準會 (Fed) 貨幣和金融市場分析部門主管的 Brian Sack 曾響應多位重要大咖說法，主張 Fed 必須暗示貨幣政策將調整。Sack 當年協助 Fed 建立內部的對未來五年五年期平衡通膨率。

雖然 Fed 6 月表示將開始討論縮減購債，並於 9 月開啟 11 月縮表大門，但這段期間能源價格飆漲、工資上升，再度推升平衡通膨率。考量到縮表幾乎已經確定，如果 Fed 態度更趨鷹派，牽動的可能是升息時機。

德意志銀行策略師 Francis Yared 等說：「平衡通膨率沒有回頭路了。」消費者通膨預期顯然已經脫離低檔，未來五年的五年期平衡通膨率再度叩關 250 個基點，「這足以證明平衡通膨率踏上不歸路」，脫離 2014 年至今的低檔。

本月初公布的密大消費者信心指數顯示，消費者對未來五到 10 年的通膨預期中位數在 9 月升抵 3%，保持在 5 月觸及接近八年高點。

Fed 自己對未來五年五年期平衡通膨率，最近一次 10 月 1 日公布時為 2.28%，也逼近 5 月 11 日觸及的 2014 年 2 月迄今高點 2.55%。

彭博編纂的同樣指標則在 10 月 8 日報 2.36%。

對未來五年的五年期平衡通膨率，上圖為彭博編纂的數據 (10 月 8 日更新)，下圖為紐約聯準銀行統計 (10 月 1 日更新)。來源: Bloomberg

德意志銀行團隊補充說，總統拜登的財政支出計畫是否能在國會過關，將是真正能促使債市通膨預期進一步攀高的關鍵。

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