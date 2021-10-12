〈商品報價〉BDI回落0.7%、補庫存需求增 鐵礦砂強彈9%

海岬型運價回落，抵銷巴拿馬船上漲的收益，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (11 日) 下跌 38 點，或 0.7% 至 5488 點，仍維持在 13 年高點。鐵礦砂價格因中國鋼企節後補庫存需求上升，強勢反彈 9%。

海岬型運費指數 (BCI) 則跌破萬點，拉回修正 137 點至 9975 點，跌幅 1.4%；平均日租金下降 1143 美元至 82722 美元。

船舶經濟商 Jefferies 表示，乾散貨物需求持續升溫，有助散裝運價保持堅挺，且未來數年散裝船運能成長恐低於 2%，有助運價進一步走高。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 11 點，或 0.3% 至 3877 點，結束連續七個交易日的跌勢；平均日租金增加 99 美元至 34893 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 14 點，或 0.4% 至 3431 點，觸及一個多月高點。

鐵礦砂部分，由於中國黃金周假期結束，鋼廠補庫存需求增加，且限產力道趨緩，激勵天津港鐵礦石進口價上漲 9.52% 至 136.95 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 5.04% 至 134.12 美元。

期貨分析師指出，市場預測在完成第三季能耗雙控目標之後，10 月部分鋼廠可能會復產。數據顯示，中國十一假期之後，各地鋼廠限產力道有所放緩，中國 247 家鋼廠高爐產能利用率較節前提升至 1.25 個百分點至 79.94%，加上鋼企節後庫存明顯下降，有助改善鐵礦砂需求面，預期短線鐵礦砂維持震盪走勢。