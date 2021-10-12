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比特幣10月迄今上漲30% 市場看好價格重返歷史新高

鉅亨網編譯段智恆
比特幣10月上漲30%改寫5月紀錄 市場看好價格有望重返歷史新高(圖片：AFP)
比特幣10月上漲30%改寫5月紀錄 市場看好價格有望重返歷史新高(圖片：AFP)
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比特幣以太幣加密貨幣黃金期貨避險

比特幣延續前兩周強勁漲勢，10 月至今上漲 30%，根據 Coin Metrics 數據顯示，比特幣周一（11 日）價格突破 5.7 萬美元，為今年 5 月以來最高價，市場預期價格有望重回歷史新高點。

比特幣周一盤中一度漲逾 3% 至 57740.82 美元，若從目前水準再漲約 12%，就能回到約 6.5 萬美元的歷史高點。以太幣盤中也漲近 2% 至 3,599.22 美元

研調公司 Ned Davis Research 表示，近期比特幣不斷上漲，主因是投資人看好比特幣期貨 ETF 有希望獲監管機構核准，再加上美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）對加密貨幣立場與聯準會（Fed）主席鮑爾一致，表示不會跟進中國禁止或限制加密貨幣，這番言論讓一些投資人士氣大振。

Ned Davis Research 的分析師 Pat Tschosik 表示，比特幣與黃金期貨一年相關係數幾乎轉為負相關，如果美元與實質利率上升，比特幣可能被視為對抗通膨的首選避險資產。不過他仍警告，要當心比特幣平均每 40 天會出現一次修正。

加密交易研究公司 Fairlead Strategies 創始人兼管理合夥人 Katie Stockton 表示，近期比特幣的漲勢是在 9 月初突破阻力位後出現，目標是歷史高點，因此任何由此產生的盤整都只是暫時的。

Stockton 說：「對於那些希望增加曝險部位的人來說，還要再等上幾周，以雲端計算模型來看，比特幣初始價格仍有支撐空間，目前接近 4.7 萬至 4.8 萬美元。」

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