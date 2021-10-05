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比特幣攻克49000美元關卡 市值超越Facebook

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
比特幣攻克49000美元關卡 市值超越Facebook(圖:AFP)
比特幣攻克49000美元關卡 市值超越Facebook(圖:AFP)
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比特幣加密貨幣Facebook市值聯準會鮑爾

比特幣的價格在周末飆升後，周二 (5 日) 更加穩定，並一舉站上 49000 美元上方，達到 9 月 7 日以來，有機會再次挑戰 5 萬美元關卡。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 13:12，比特幣價格報 49292 美元，24 小時漲幅逾 3%，市值來到 9284.9 億美元，超過了 Facebook(FB-US)。

(圖表取自coindesk)
比特幣價格 (圖表取自 coindesk)

社群媒體巨頭 Facebook 周一遭遇史上時間最長的當機，在歐洲、美洲、大洋洲幾乎是完全離線，在亞洲的日本、南韓、印度等國也無法訪問。其股價周一大跌 4.89%，至 326.23 美元，市值減至 9197.89 億美元，被比特幣超越。

在過去的 1 年中，比特幣上漲了 360% 以上，而 Facebook 僅上漲 22%。

此前，中國宣布加密貨幣的所有交易都是非法的，造成幣圈的恐慌，也讓比特幣價格過去兩周陷於動盪。

不過，上周四美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，聯準會無意禁止比特幣和其他數位資產，但加密貨幣市場仍需監管。這一說法為近日的連續上漲確立根基。

分析師表示，從技術面上，50000 美元將是比特幣必須克服的下一個重要關卡，才可能持續多頭走勢。

由 9 月份的高低點來看，78.6% 費波那契的回撤位在 50150 美元附近，將成為壓力 / 支撐價位。如果未來跌破位於 46660 美元的 50 日移動平均線，下一個支撐是接近 45000 美元的 200 日均線位置。

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