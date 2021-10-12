小摩執行長：消費者需求強勁 供應鏈問題將很快緩解

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一（11 日）表示，雖然新冠病毒造成的全球供應鏈中斷阻礙經濟成長，但目前消費者需求強勁、供應鏈問題有望緩解，這個問題只是短暫的。他並再度抨擊比特幣「一文不值」。

戴蒙在國際金融協會（IIF）舉辦的會議上表示，明年供應鏈中斷問題有望緩解，市場體系會適應這種情況，就如同企業做出的應對措施一般。

疫情揭開全球供應鏈系統彼此間的密切關聯性，例如半導體晶片短缺阻礙汽車與電子產品生產，而勞動力缺乏導致塞港問題，使港口貨輪內耗空轉，延誤零售商運送貨物時間。

儘管有一些專家認為，中斷情形會一直延續到 2023 年，但戴蒙仍保持樂觀看法，相信在消費者的購物能力支撐下，美國的經濟將在未來幾年實現成長。

戴蒙認為即使供應鏈受到中斷，消費者在其他方面購物需求仍相當強勁，他說：「儘管晶片短缺，消費者買不到汽車，但他們進而將支出花在裝修房子方面；雖然疫情限制出國旅遊，但消費者將目光轉向國內旅遊，從上述來看，消費水準非常高。」

戴蒙補充說，由於消費者的強勁消費需求，他們的支出比新冠疫情前增加 20%，而且企業狀況良好，有能力在一段時間內可以繼續供應消費者。戴蒙表示，供應鏈中斷可能只會延長經濟復甦，而非使經濟成長脫節。

加密貨幣將列管 戴蒙：比特幣毫無價值

當提及加密貨幣時，戴蒙表示，政府出於對反洗錢、銀行保密法、稅收等目的，都會將其列入監管，個人認為比特幣「毫無價值」。

戴蒙作為美國最大銀行掌門，對比特幣的批評向來直言不諱，先前他曾說比特幣是一種詐欺行為，但隨後又對此言論表示遺憾。

儘管摩根大通今年成為第一家向客戶提供比特幣和其他加密貨幣產品基金的美國大型銀行，但戴蒙仍強調他的看法與董事會不同。

至截稿前，比特幣的價格未受戴蒙言論影響，報 56,923.66 美元，24 小時內上漲 4.08%。