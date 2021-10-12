美股今年高點已過？Q3財報季獲利預期此門檻是關鍵

受到債券殖利率走升壓力影響，美股在 9 月初創下歷史新高後至今處於盤整狀態，華爾街資深老手周一 (11 日) 表示，本周即將到來的財報季將決定標普 500 指數能否在年底前再創下新高。

DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 表示：「標普 500 指數成份股本季表現平均需要優於市場預期 10 個百分點，否則幾乎能篤定美股今年高點已過。」

Colas 表示，今年是標普 500 指數獲利成長快速的一年，第一季度企業業績比市場預期高 27 個百分點，第二季也比市場預期高 17 個百分點，遠勝一般優異的財報季 (歷史平均約比市場預期高 3-4 個百分點)，這使標普 500 指數今年迄今上漲 17%。

標普 500 指數成分股預估 EPS(圖: DataTrek Research)

Colas 引用上圖表示，標普 500 指數成份股第二季每股盈餘為 53 美元，若第二季是疫情過後最高峰，那麼目前美國權值股 21 倍的本益比明顯被高估。

倘若要維持目前 21 倍高本益比，第三季企業獲利必須要再優於第二季，估計第三季預估 EPS 為 54 美元，才能證明美國企業獲利能力仍在攀升，並彰顯 2021 年第四季和 2022 年的估值太低。

Colas 表示，如此一來，預計標普 500 指數公司獲利將優於市場預期 10 個百分點才是合理狀態，然而，近期風險很高，因此，第三季很可能是有史以來最重要的關鍵季節。