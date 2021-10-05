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一年最波動！當心美股10月行情 那斯達克醞釀修正

鉅亨網編譯余曉惠
一年最波動！當心美股10月行情 那指醞釀回檔修正 (圖:AFP)
一年最波動！當心美股10月行情 那指醞釀回檔修正 (圖:AFP)
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科技股美股股市10月波動震盪修正回跌

10 月是美股一年波動最劇烈的月份，專家警告今年由於股市難敵 9 月魔咒之後，10 月繼續下跌機率高。目前 10 月才剛開始，但那斯達克綜合指數和一些類股愈來愈接近落入自高點回跌 10% 的修正領域。

美國銀行 (BofA) 數據顯示，歷年 10 月股市平均有 59% 機率是上漲的，平均報酬約 0.44%，然而每當 9 月收黑，10 月通常會下滑，平均下跌 0.41%。

美銀技術研究策略師 Stephen Suttmeier 說，期待股市反彈的人要失望了，「9 月下跌之後，10 月也面臨風險。而且根據季節性的單月變動幅度，這時候的 10 月可能比 9 月還更波動。」

歷史上有兩次最大閃崩發生在 10 月，發生類似 1987 年黑色星期一的單日崩盤機率有 0.06%，例如，道瓊指數曾在 1987 年 10 月 19 日暴跌 22.6%。

美股近日走勢掙扎，包括美國舉債上限僵局、聯準會 (Fed) 可能收回貨幣刺激、油價大漲、通膨升溫等利空罩頂。

那斯達克綜合指數從 9 月 7 日收盤新高算起共回跌 7.3%，日益接近修正。技術專家對「修正」的定義是從高點回跌 10% 到 20%，回跌 20% 以上則稱為「空頭市場」或「熊市」。

那指今年 3 月 8 日曾跌入修正領域，直到 4 月 9 日脫離修正，這次若落入修正，將代表跌到 13836.90 點。那指周一 (4 日) 收盤挫跌 2.4% 至 14255.48 點，是過去七個交易日來第六度收黑。

主要指數從高點回跌的幅度。資料來源:MarketWatch
主要指數從高點回跌的幅度。資料來源: MarketWatch

尖牙股當中，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) 截至周一收盤都已經回跌超過 10%，Alphabet(GOOGL-US) 也累積回跌 8.4%。

目前標普 500 指數自 9 月 2 日破紀錄高點回跌 5.2%，道瓊工業指數從 8 月 16 日高峰累計下挫 4.6%。

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