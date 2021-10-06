鉅亨美股雷達：Nvidia向歐盟讓步以求併購順利 小摩看好亞馬遜

美股重要看點：

美股進入十月之後呈現動盪，在 10 月前 3 個交易日中，道瓊指數分別漲 483 點、跌 324 點、漲 312 點，週三美股盤前期貨下跌，歐股動盪。

最近能源價格和利率的上漲，引發對消費者和公司成本上升的擔憂。 10 年期美國公債殖利率週三再次走高至 1.55% 以上。本週油價觸及 2014 年以來最高，WTI 原油價格接近每桶 80 美元。

週三將發布 ADP 9 月份私人就業報告，可能為週五的非農數據奠定基調。

投資者也在關注華盛頓在舉債上限方面的進展。美國財政部長葉倫週二表示，如果國會未能在 10 月 18 日截止日期前提高舉債上限，美國將陷入衰退。

金融股是標普 500 指數週二表現最好的類股，上漲 1.78%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 311.75 點，或 0.92%，收 34,314.67 點。

那斯達克指數上漲 178.35 點，或 1.25%，收 14,433.83 點。

標普 500 指數上漲 45.26 點，或 1.05%，收 4,345.72 點。

費城半導體指數上漲 47.2 點，或 1.48%，收 3,227.3 點。

今日重要總經數據：

美國 9 月 ADP 就業人數變動，市場預期 43 萬人，前值為 37.4 萬人。

美國 10 月 1 日當週 EIA 原油庫存變動 (萬桶)，市場預期 100，前值為 457.8。

重要個股動態：

1.Nvidia(NVDA-US)

Nvidia 已向歐盟做出讓步，期望規模達 540 億美元的 Arm 收購案能夠順利獲得歐盟反壟斷機構批准。

歐盟委員會周三 (6 日) 發布一份文件顯示，Nvdia 已經做出讓步，但文件並未透露有關讓步條件的更多細節。

歐盟將作出裁決的最後期限定在 10 月 27 日，接下來將尋求其他競爭同業以及客戶的回饋意見，來決定是否接受 Nvidia 的讓步條件，或是要求更多，甚至啟動為期 4 個月的調查。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Facebook(FB-US)

臉書、Instagram 週一 (4 日) 深夜發生全球大當機，影響全球全球 35 億用戶，週二 (5 日) 臉書官方解釋，這是網站維護中發生錯誤導致當機，還強調用戶個資沒有外洩。

本次臉書大當機是自 2008 年以來最長的一次停機時間，全球 35 億用戶無法正常使用網站或手機版本，全球經濟損失預估超過 10 億美元。

與此同時，臉書前員工 (Frances Haugen) 赴美國國會作證，指控臉書的黏著度就像抽菸傷害兒童、青少年，並加深美國政治分裂，但臉書主管拒絕改變。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜股價最近飽受壓力，自 7 月 29 日公佈 2021 會計年度第二季財報以來，股價下跌約 11%，表現落後於同期下跌 3% 的 S&P 500，不過摩根大通看見了逢低買進的機會。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 週二研究報告指出，擁有亞馬遜股票的邏輯仍然完好無損。他對其重申「加碼」評級與 4100 美元的目標價，較現行股價隱含 30% 上漲空間。

亞馬遜先前公布 9 月一季的財測是營收 1060 億美元至 1120 億美元。