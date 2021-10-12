〈百貨周慶開紅盤〉新光三越、環球購物五倍券消費額大增4-6倍

國慶連假期間適逢多家百貨周年慶開跑後首個周末，再加上五倍券加持，百貨業績強強滾，一向視為景氣風向球的新光三越台北南西店表示，五倍券回收業績較去年成長高達 6 倍，而環球購物中心則指出，使用五倍券的消費金額比起去年的三倍券，消費金額大增 4 倍。

新光三越台北南西店指出，周年慶加乘振興五倍券效益，帶動五倍券回收業績較去年成長近 6 倍，其中，高單價的育嬰用品、APPLE 系列新品、精品彩妝、皮衣、潮流鞋、床組等商品均熱銷。

新光三越分析，化妝品、3C 產品、戶外休閒和家用是主要熱銷業種。

環球購物中心也指出，GlobalMall 首波周年慶檔期登場以來，首 5 日業績較去年同期成長超過 10%，其中，3C 家電、生活傢飾和嬰童親子用品成長更超過 20%。

環球購物中心進一步說明，以小米、APPLE 手機、3C 用品、吸塵器、掃地機器人、小型按摩椅、上萬元咖啡機和氣炸鍋最為熱銷，也有許多家長選擇趁優惠加振興券購買親子用品，包括嬰童推車、玩具甚至高單價帳篷和周邊露營商品。

環球購物中心統計，國慶連假期間消費者使用五倍券消費占比超過 20%，比較使用五倍券的消費金額與去年同期三倍券使用，消費金額更大幅增長高達 4 倍。