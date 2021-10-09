〈潛力股〉五倍券加持電商旺季 網家Q4獲利踩油門

隨著五倍券振興措施上路，實體百貨業搶客來勢洶洶，電商集團網家 (8044-TW) 近日股價再度陷入整理，不過，今年網家旗下電商平台也適用五倍券，加上雙 11、雙 12 年度大檔將陸續報到，第四季旺季值得期待；而就中長期來看，隨著陸續進行異業結盟，成長動能無虞。

進入第四季後，零售業者迎來五倍券商機，今年部分電商也獲納入使用範圍，網家表示，旗下 PChome 24h 購物延攬在地生產的中小型店家、在地小農、庇護工場等業者推出「五倍券振興專區」，擬定減免平台上架費用，輔助實體零售業者多角化經營，目前專區已串連超過百家廠商且陸續擴增，提供有上萬品項。

網家樂觀看待，在五倍券帶動的消費熱潮下，緊接著電商購物盛事到來，相信透過與在地商家的串流合作，將持續擴展虛實整合的銷售商機。

另一方面，值得關注的是，網家向中華郵政承租桃園捷運 A7 站旁的郵政物流中心有望於明年上半年開始進貨入庫，屆時估將是目前 2-3 倍的出貨量能，有利長期提升營運競爭力。

同時，網家近來積極拓展海外版圖並強化異業結盟，先是拓展東南亞跨境電商、日本代購，最近則與全家、玉山銀共同籌備全盈支付，並領投香港物流新創 Pickupp A + 輪融資，未來借重合作夥伴在異業的經營優勢拓展生態圈，效益也受到投資人期待。

有外資出具報告指出，過去 10 年網家在 B2C 電商的營收年複合成長率達 15%，隨著國內電商的滲透率持續提升，看好網家有望在 2025 年均維持此成長速度。