〈百貨周慶開紅盤〉遠百雙十連假業績增2成 Q4營運動能加溫

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 最新指出，雙十連假適逢周年慶檔期和振興五倍券助攻，業績較去年同期大幅成長逾 20%，其中，以精名品、化妝品、家電家用、iphone13 新機、運動休閒和餐飲業種表現最熱絡。

遠百指出，消費者非常精打細算，五倍券措施開跑首日，板橋大遠百開館不到 2 小時即有 30% 消費是使用紙本振興五倍券結帳，看好五倍券帶來的後續效益。

目前台中大遠百周年慶正在進行中，在五倍券加持下，業績成長超過 20%，而遠百信義 A13、板橋大遠百、桃園、新竹、花蓮目前進行周年慶預購中，熱門銷售大類依序為精名品、化妝品、大家電和 iphone13。

而遠百信義 A13 周年慶在雙十連假期間，全館主題餐廳、美食街、下午茶用餐期間一位難求，整體人潮成長 20%。

板橋大遠百觀察，由於高端品牌主顧客回籠狀況踴躍，再加上一般消費者持五倍券採購明顯，客單價提升，業種方面，運動休閒、化妝品均呈現雙位數成長，童裝、家用表現也亮麗。

遠百板橋中山店各業種對比去年連假都有成長，尤其餐飲部門翻倍增，以吃到飽型態的餐廳饗食天堂、新馬辣、果然匯最受歡迎。