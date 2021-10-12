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日本9月工具機接單金額年增71.9% 連11個月增長

鉅亨網編譯陳達誠
日本9月工具機接單金額年增71.9% 連11個月增長 (圖片：AFP)
日本9月工具機接單金額年增71.9% 連11個月增長 (圖片：AFP)
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日本工具機JMTBA中國美國歐洲印度東南亞汽車半導體原物料電力

日本工具機工業會 (JMTBA) 週一 (11 日) 公布最新統計數據，9 月的工具機訂單初值報年增 71.9% 至 1445 億日圓，連續 11 個月優於去年同期，也是 2018 年 9 月以來的高水準。

9 月的日本國內工具機訂單表現明顯回溫，背後原因和日本中小企業在 COVID-19 疫情下獲得相關補助金，以及積極投資半導體領域有關。外需方面，北美和歐洲的經濟活動重啟，工具機需求也持續回溫。

日本國內內需年增 90.2% 至 575 億日圓，出現 2018 年 11 月以來的高水準。日本政府為鼓勵企業推動業務型態轉變而提供事業再建構補助金等，讓企業在設備投資方面趨於積極。

日本工具機大廠 Okuma(大隈) 表示，中小企業除了獲得補助金幫助之外，也觀察到有業者自行進行工具機方面的投資。Okuma 提到該公司 9 月份的日本國內訂單增加 70% 至 67 億日圓，訂單大多來自於半導體行業，不過也有相當多的行業有零件加工方面的工具機需求。

外需成長降溫，年增 61.7% 至 870 億日圓，很可能與中國市場需求放緩有關。在今年上半年，中國市場對於日本工具機的出口有不小貢獻。

近期的中國景氣，在原物料行情上揚、以及電力不足的影響之下惡化。日本工具機大廠 Tsugami(津上) 表示，到目前為止的訂單表現相當良好，但擔心中國的電力不足等問題會對供應鏈造成不良影響。

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