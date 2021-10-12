空巴前9月交機424架 可望達成全年600架目標

根據歐洲飛機製造大廠空中巴士 (Airbus)(AIR-FR) 所公布的最新消息，該公司在 2021 年 9 月份的飛機交機數量報 40 架、維持前月水準，而自 2021 年初以來的累計交機數量則達到 424 架。如果要達成全年 600 架的交機目標，有必要和往年一樣、在第四季時多加把勁。

空中巴士在 2021 年 1 至 9 月的交機數量達 424 架，和爆發 COVID-19 疫情的 2020 年同期相比增加 24%，不過和疫情前的 2019 年同期相比則是減少了 25%。

Stifel 的分析師 Harry Breach 在一份調查報告提到，空中巴士的 9 月份交機數量偏低、和 8 月份的水準相同，這也意味著第三季的整體庫存量有向上累積的可能。他認為以目前空中巴士的交機步調來看，應可達成 2021 年的目標。

空中巴士在 9 月份只取得 1 架飛機訂單。1 到 9 月份的累計訂單共有 270 架，在扣掉客戶取消的部分之後剩下 133 架。

空中巴士從 2021 年初至今的交機數量超越美國競爭對手波音公司 (Boeing)(BA-US)，不過在新訂單的數量方面則是略遜一籌。