比特幣價格大漲 動力-KY散熱風扇拉貨強 10月營收回溫

根據 Coin Metrics 數據顯示，比特幣價格突破 5.7 萬美元，市場預期價格有望重回歷史新高，動力 - KY(6591-TW) 證實，虛擬貨幣風潮再起，加上進入傳統旺季，本月開始，下游挖礦機台等相關散熱風扇需求，較前幾個月大增，訂單能見度也拉長至 1.5 個月，10 月營收有望回溫。

國際研調公司表示，比特幣期貨 ETF 有望獲監管機構核准，且美國證券交易委員會 (SEC) 不跟進中國禁止或限制加密貨幣，帶動近期比特幣價格不斷上漲，10 月至今上漲 30%。

動力表示，進入第四季傳統出貨旺季，NVIDIA (NVDA-US) 及 AMD (AMD-US) 年底前將推新款繪圖晶片，可望再掀一波電競換機潮，加上虛擬貨幣價格反彈，10 月開始，散熱風扇拉貨動能加溫，訂單能見度也達 1-1.5 個月。

動力受到下游客戶供貨吃緊影響，9 月營收降至 1.17 億元，月減 13.73%、年減 25.93%，預期客戶缺料狀況逐步緩解，10 月營收加加溫，惟去年宅經濟商機推升筆電產品出貨量暴增、墊高基期，估下半年營收僅較去年持平或小幅成長。

動力指出，除了散熱風扇代工事業外，未來將延伸至終端產品市場，藉此擴大獲利，今年下半年推出自有品牌好的 (Hoood)，主攻利基型防疫智慧家電市場，產品包括隨身型抗菌風扇、智慧強效空氣清淨機、智能空氣淨化機器人等。

動力第三季營收 3.94 億元，季減 18.26%、年減 12.25%；累計前 9 月營收 13.46 億元，年增 23.52%。