Q4黑馬股曝光 竟是這一夢幻族群？

IP 矽智財，全稱智慧財產權核，一張圖讓你秒懂他的基本概念。

IP 的功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能。隨著先進製程的普及，單一晶片可搭載 IP 數大幅增加至上百個，IC 設計業者不需針對晶元的每個細節進行設計與規劃，可以透由 IP 業者直接通過購買成熟可靠的ＩＰ模組，實現某個特定功能。簡而言之，IP 就如樂高積木，讓 IC 設計商可自行堆疊出變化萬千的晶片樣貌。

目前台股 IP 矽智財族群因為獲利驚人 (權利金或一次性收入與後續維護費用) 股性較為活潑，近期成為投資朋友喜歡操作的嚴選標的，且在近期台股表現欠佳的情況下，依然一枝獨秀。

力旺 (3529-TW)：矽智財龍頭，與台積電(2330-TW) 密集合作，單次可編程（OTP）記憶體 IP，已提供台積電 5 奈米客戶採用，明年 2022 可望再延續至 4 奈米製程並協助完成晶片設計定案。

M31(6643-TW)：隨著先進製程技術門檻越來越高，中長期 IC 複雜度、整合度、效能等提升，讓 IC 設計業者對相關 IP 需求大增，加上 M31 的 USB 2.0 及 USB 3.x 傳輸介面 IP，已提供台積電 5 奈米客戶採用，股價表現大有可為，藉由與 3529 力旺比價效應，有機會上看 500。

愛普 (6531-TW)：受惠於 IoT 及 AI 兩大事業營收同步成長，與晶圓代工廠合作推出 WoW 的 3D 先進封裝堆疊記憶體的 VHM 技術，目前已有數個客戶開案，並有產品達量產階段，2021 年 Q4-2022 年 Q1 年將會有更多產品達到量產。且近期股票面額變更為 5 元，預計 10 月 18 日上市，不但可提高流動性，也更易受投資人青睞。

智原 (3035-TW)：近年來已累及一定程度的 IP 基礎，在 NRE 開發上能力大增，2021 年展望樂觀， IP 授權業績年成長幅度可達 20％以上，至於 NRE 接案業績年增將達 30%，近期股價已有所表現，後續一樣大有可為。

更多 IP 矽智財相關產業鏈剖析，如晶心科 (6533-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、金麗科 (3228-TW)。

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