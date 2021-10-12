俄喊增產緩能源危機 全球股市反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國參議院 10/7 表決通過將聯邦政府的債務限額提高，最新非農就業數據不到預期一半，但初領失業救濟金人數出現一個月來首次下降，美股上漲 0.8%；

2. 歐洲股市在俄羅斯鬆口可能增產後反彈，最新經濟數據與市場預期相近，市場預計英國央行將在 12 月份開始升息，歐股上漲 0.9%；

3. 原物料價格上漲，拖累高度仰賴進口原物料的日本股市表現，與此同時，新任首相力挺財富重分配，引起市場擔憂可能會影響經濟結構改革進展，日股下跌 2.5%。

新興市場

1. 中國結束十一長假，中美會談釋出進展，市場開始關注第三季財報，中國股市反彈 2.0%；

2. 俄羅斯股市持續受益於天然氣與原油價格上漲，股市強勁上漲 5.0%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債殖利率上升至 1.6%，加上市場對未來通膨升溫的擔憂，造成大部分固定收益資產下跌，全球政府公債下跌 0.9%；

2. 全球高收益債和新興市場債利差擴張，指數價格皆下跌 0.6%。

原物料、匯率

1. 市場對美國釋放戰備儲油的預期落空，全球原油庫存緊繃，油價持續上漲 4.3%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/10/12（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/8）

資料來源: Bloomberg，2021/10/12（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/8）

三大市場關鍵事件及分析

1. 骨牌效應，能源價格相繼走高

歐洲風力發電、中國與巴西水力發電量不足，火力與天然氣發電需求推升煤與天然氣價格，過高的天然氣價格迫使部分電廠改用石油發電，油價也因此走高。且除了能源價格上漲外，電價高漲也同步推升化肥、二氧化碳與鋁價，上漲的化肥與二氧化碳價格又會刺激未來的食物價格上漲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/7。

2. 通膨失控機率低，離滯漲很遙遠

雖然能源價格持續大漲，但目前已開發國家產出缺口仍為負值，與常年處於正值的 1970 年代大不相同。現在更像是過往 20 年經歷的，油價上漲只會一次性的推升通膨，之後通膨又會回到 2% 左右。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/7。

3. 中國再爆房企違約，高收益債券價格甜

繼中國恒大危機後，中國「百強房企」花樣年突發債務違約，遭到三大信評機構發出降級負面報告，中國高收益債券殖利率逼近 2011 年高點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/12。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/07。

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