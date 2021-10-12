花旗：冬季油價將觸及90美元 年底前庫存恐創新低

花旗集團周一 (11 日) 表示，由於天然氣需求轉向石油，石油消費增加達每日 100 萬桶，預計今年冬天油價可能會觸及每桶 90 美元。

花旗將今年第 4 季布蘭特原油價格預測上調至 85 美元，並表示，年底前庫存可能降至紀錄新低。與此同時，由於能源價格飆升，消費者從天然氣轉向以石油為基礎的產品，造成石油每日消費增加多達 100 萬桶。

周一布蘭特原油期貨價來到 83.65 美元，WTI 收在 80 美元上方，為 2014 年底以來首次。

在全球能源危機的背景下，交易員們正為更高的消費預做準備。石油市場價格結構正閃現看漲信號，紐約原油期貨近月合約較次月合約溢價，周一達到 2019 年 9 月以來最高，表明奧克拉荷馬州庫欣的儲油中心供應萎縮。

與此同時，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友，僅以緩慢的速度提高增幅。

花旗認為，雖然 OPEC + 目前還堅持每月日產量增 40 萬桶的計畫，但在美國、中國及印度等主要消費國的壓力下，他們可能考慮將增產幅度加倍，至每 80 萬桶。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，市場明顯擔心供應耗盡，即使 OPEC 提高增產，也未必對油價產生巨大抑制，90 美元的油價近在眼前。