原油站上近3年新高通膨疑慮升溫 瑞銀：兩因素讓油價回檔

布倫特原油價格一度逼近 84.6 美元，站上 3 年來新高價位，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，能源價格上漲引發市場通膨隱憂，但研判這波漲勢應與疫情後需求增加有關，預期未來庫存回升、冬季氣候溫和等因素，可望讓能源價格回檔。

瑞銀表示，隨著各國陸續重啟經濟活動，讓能源需求也跟著大幅反彈，與此同時，停電、再生能源的整合挑戰、地緣政治和供應鏈瓶頸等問題也限制供應狀況。

儘管能源價格上漲引發市場對於通膨的擔憂，但瑞銀認為，隨著能源供應上升和庫存回升，價格明年料將趨於穩定或緩和，但因新增產能短期暫停機率不高，因此如果未來淡季需求放緩，或如果北半球冬季天氣比預期溫和，新增產能可能讓能源價格加速下行。

瑞銀指出，能源價格飆漲將拖累經濟增長速度放緩，但這波能源價格上漲應該不至於引發經濟衰退，原因在於目前石油的生產對通膨的影響比起過去降低不少。

值得注意的是，雖然石油有現貨和期貨交易，但煤炭和天然氣通常與長期合約掛鈎，一般來說，政府都會設定價格上限，或是鎖定較早的合約價格，因此消費者實際支付的電費漲幅很可能比預期小。

瑞銀認為，從歷史經驗來看，決策者的失誤往往是經濟衰退的重要因素，而目前各國央行態度大多傾向希望避免太早採取行動，預期供應衝擊將在明年緩解，央行需要維持低利率讓通膨持續回到 2%。

