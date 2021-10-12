特斯拉9月賣出56006輛中國產電動車 創新高

據《路透社》12 日報導，特斯拉 (TSLA-US) 在 2021 年 9 月份，於中國市場共賣出了 5 萬 6006 輛的中國產電動車，這是特斯拉上海工廠約於 2 年前啟用以來的新高紀錄。而在這個銷售數字當中，有 3853 輛是出口用途。

路透社引用中國乘用車市場信息聯席會 (China Passenger Car Association，CPCA) 數據，特斯拉 2021 年 9 月在中國創下 5 萬 6006 輛的中國產電動車銷售紀錄 (其中 3853 輛是出口用途)，比起 8 月份的 4 萬 4264 輛 (其中 3 萬 1379 輛是出口用途) 要高出許多。目前上海工廠有生產 Model 3 和 Model Y。

而在中國電動車製造商的表現方面，上海蔚來汽車 (NIO-US) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 也各交貨 1 萬多輛的電動車。德國福斯 (VOW-DE) 也宣布，該公司 9 月份在中國市場共賣出 1 萬 126 輛的 ID 系列電動車。

依照 CPCA 說法，9 月份的中國車市共賣出 160 萬輛的乘用車、年減 17%。

關於特斯拉的上海工廠，是在 2019 年 1 月 7 日動工興建，並於同年 12 月 30 日交付首批中國製造的 Model 3 給內部的 15 名員工，前後僅花了 357 天時間。而在 2020 年 1 月 7 日，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 也在該廠舉行啟動 Model Y 電動休旅車計畫的儀式。