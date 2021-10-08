馬斯克：晶片+海運短缺威脅特斯拉成長 供應鏈問題2023年緩解

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (7 日) 在股東會中表示，全球晶片和船隻短缺，是讓特斯拉保持至少 50% 銷售成長率的唯一障礙，他個人預測，供應鏈挑戰會持續一年，到 2023 年緩解。

馬斯克周四在奧斯汀說：「我們過去一年表現亮麗，交車量創紀錄。我們很有機會保持這個成績，前提是要能取得晶片。希望晶片短缺很快就能緩解，但我有自信可以保持至少 50% 一段時間。」

他說，特斯拉今年面臨很多供應鏈挑戰，「第 3 季最大的挑戰是難以取得足夠的船隻 (指海路運輸)，船隻缺口相當龐大。」

馬斯克並說，供應鏈「帶來巨大的成本壓力」，這迫使特斯拉調漲汽車售價，至少短期內是如此。

他預期至少還要 12 個月，情況才會好轉，「可能一直到 2023 年，我們才能走過嚴重的供應鏈短缺。我保持樂觀。」

馬斯克同日宣布把特斯拉總部從加州遷移到德州。今年的股東會已經轉移陣地，在德州奧斯汀舉辦。

目前為止，晶片荒似乎未對特斯拉造成太大打擊，該公司第 3 季在全球共交付 24.13 萬輛車，改寫第 2 季 20.125 萬輛的歷史紀錄。