華建推案積極 估未來四年入帳300億元

華建 (2530-TW) 新團隊人主後推案積極，兩筆在台北市危老及合建案將在明年完工入帳 20 億元，依照現有規劃推案預估，還有 950 戶、280 億元的案量將在隨後 3 年入帳，總計入帳金額高達 300 億元；華建並持續往台中以南，包含台南、高雄等地獵地。

華建今年已有桃園 A7、A10、A18 三筆土地開工，今 (12) 日 A18 第二筆高達 1653.63 坪建地正式開工，共 216 戶，規劃 2-4 房格局，採取邊建邊售，預估 2022 年第四季推出，2023 年底交屋，總銷金額超過 36 億元。

華建董事長鄭斯聰今日指出，原物料及工資約上漲 2 成，造成營建成本攀高，但華建團隊謹慎控制施工、成本，今年桃園開工的三筆個案工進都沒有延誤，且銜接施工也控管好進度，不過他坦言，缺工問題確實希望政府可引進移工解決。

鄭斯聰表示，華建獵地除桃園外，台北、台中及高雄，以及可能合併的大新竹都是範圍，鎖定首購、首換族；台中沙鹿新站的建案預計會在 11 月開工，預計 2022 年第四季推案，至於台中高鐵站建地，目前正申請建照及都審中，預計 2023 年第二季推出。

桃園房市熱度高，鄭斯聰指出，依桃園市況來看，低利、通膨、資金推升土地標案高價，是造成此熱況重要原因之一，但華建訴求的族群集中在首購、首換，是剛性需求。

華建目前在台北市也有二筆在建個案，包含「台大華」危老改建案、合建案「大華榮芯」，現都已全數完銷，兩案合計總銷約 20 億元，陸續明年入帳。

至於華建手中的太原路及忠孝東路懷生段都更案，正辦理都更程序，其中懷生段因將進行規劃修正，將原規劃的商場及辦公室變更為商場及住宅，目前進度較快，至於台北市太原路都更案，因參與整合基地變大，市場估計總銷也將突破 100 億元。