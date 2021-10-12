〈陸港盤後〉鋼鐵報價重挫 原物族群領跌A股 上證收黑1.3%

美股回檔，拖累周二 (12 日)A 股三大指數開盤呈現開低走低，中國鋼鐵期貨價格下挫，拖累鋼鐵等原物料類股回檔，石油、證券、半導體、電力、軍工等類股表現也相對疲弱，導致指數一度重挫逾 2%，直到尾盤時段才略為彈升。

不過，銀行、保險、地產、白酒等權值股表現較強，力抗大盤跌幅，拉抬上證終場跌幅縮小至 1.25%，其它兩大指數則下挫不到 2%。

成交金額方面，滬深兩市在前一個交易日量能跌破兆元水準後，今日再度保持在兆元之下，達人民幣 9966 億元，只比前一個交易日小漲人民幣 44 億元。

港股方面，美股下挫，加上市場傳出中國要調查銀行業與民營企業間是否存在不當的合作關係，而民營企業的範圍包含科技、補教、房地產等。利空消息導致恒指開低走低，前一個交易日大漲的科技類股應聲倒地，當中以阿里巴巴 (9988-HK) 跌幅最重。

恒指在跌破 25000 點後，一路保持在低檔震盪，恒科指則是一路向下探底。外界認為中國調查的範圍不只銀行業，甚至中國主權財富基金「中國投資有限責任公司」也名列其中，因該公司投資組合中有阿里巴巴與滴滴 (DIDI-US) 等敏感企業。

此外，外媒還報導中國當局正在招兵買馬擴大總部位於北京的反壟斷部門，希望更能好好地監管市場交易和進行調查。由於負面消息不斷，使得反壟斷核心－網科業賣壓沈重，也打擊市場投資人信心。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 1.25%，報 3546.94 點；科創 50 指數下挫 2.25%，報 1319.39 點；深證成指下滑 1.62%，報 14135.38 點；創業板指收黑 1.81%，報 3138.26 點。

恒生指數下挫 1.43%，報 24962.59 點、恒生科技指數大跌 3.18%，報 6199.75 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 13.79 億元，其中滬股通賣超人民幣 3.99 億元，深股通賣超人民幣 9.8 億元。

法人觀點

國泰君安認為，十月份以來市場連續出現修正走勢，北向資金也呈現賣超狀態。昨日 A 股成交量並未如預期回到兆元規模之上，反而出現縮量下跌，顯示市場情緒已經發生轉變。

綜合國際市場氛圍，短期市場風險偏好有所下滑，中國市場關注焦點將重新回到業績主線，建議積極關注第三季財報業績告捷、景氣持續回升的個股。操作上建議逢低佈局，可以沿著業績較優的角度，如消費、醫藥、白酒、新能源汽車產業等。

