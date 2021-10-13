〈能源盤後〉IMF下調全球成長預期 原油漲跌互現 WTI續守80美元

週二 (12 日) 交易，原油期貨價格漲跌互現，WTI 原油期貨連續第四日上漲，但在國際貨幣基金組織 (IMF) 下調全球經濟成長預期後，Brent 原油期貨收低。

由於供應緊繃，WTI 原油和 Brent 原油週一已連續第三日收高，且在全球能源危機的推動下，這兩項基準原油期貨價格攀升至多年高位。

然而，IMF 週二表示，全球經濟正在失去動力。該組織目前預期今年全球成長 5.9%，較 7 月時的估值下降 0.1 個百分點，同時預期明年成長放緩至 4.9%。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，IMF 下調成長率之舉導致油價回落。「顯然，高能源價格侵蝕了成長預期，且讓市場有點恐慌。總之，這最新消息激起市場質疑 WTI 原油到 80 美元的合理性，認為現在市場相當超買。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 12 美分或近 0.2%，收每桶 80.64 美元，雖然盤中一度跌至 80 美元以上，但最終仍連續第二日收在 80 美元以上，且是 2014 年 10 月 30 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 23 美分或 0.3%，收每桶 83.42 美元，自週一登上的近 3 年高點回落。

與此同時，世界強權國家可能很快會重啟與伊朗的核協談判，這樣的預期心理對週二價格也構成一些壓力。《彭博》週二援引知情人士消息報導，一名歐洲高階官員最早本週預定前往伊朗德黑蘭，戮力達成重啟伊朗與世界強權國家間的核協談判。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「雖然石油市場把伊朗放在次要地位，但有鑑於當前的能源危機，倘若歐洲面臨嚴寒冬季，伊朗增加石油產量的能力可以輕鬆拯救歐洲。自 6 月談判陷入僵局以來，雙方都增加了動力。」

與此同時，分析師表示，高度逆價差 (backwardation) 凸顯了供應緊張的情況。(即近期期貨價格高於遠期期貨價格)

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 指出，今年 12 月交割的原油期貨價格和明年 12 月交割的原油期貨價格之間的價差週一達到 8.5 美元，為 2014 年以來最高價差，而同時期的 Brent 原油期貨價格價差也近 8 美元，為 2013 年以來最高價差。

Fritsch 寫道，這樣的高價差凸顯出需求強勁且供應有限。「只要 OPEC + 不願意更高程度擴大石油產量以應對此情況，那麼這樣的情況就不太可能改變，油價恐怕還會持續上漲。」

但一些分析師認為，在經歷近期原油大漲後，有一些保持謹慎的理由。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 表示：「雖然歐洲和亞洲的能源危機仍明顯支撐市場需求，但油價恐怕將迎來修正。」

「技術而言，在近期觸及 80 美元後的趨勢放緩，再加上相對強弱指數 (RSI) 呈現空頭背離 (bearish divergence)，表明很快會出現技術性修正。」

Veyret 認為，在每桶 76.15 美元和 73.50 美元附近有強勁支撐，但「考慮到當前的宏觀環境，不太可能出現更低的目標。」

其他能源商品交易

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 3% ，收每百萬 Btu 5.505 美元，一週前該期貨價格創下 2008 年以來最高收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2% ，收近每加侖 2.383 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.51 美元，為 10 月 29 日以來最高收盤價。

因應週一哥倫布假休市，本週美國石油供應報告將推遲一日至週四發布。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週 (10/8 止) 美國原油庫存減少 50 萬桶、汽油庫存減少 40 萬桶、蒸餾油庫存減少 80 萬桶。