明年DRAM產業將供過於求 ASP估下滑15-20%

研調機構 TrendForce 表示，隨著買方採購動能收斂，加上現貨價下跌帶動，第四季 DRAM 合約價反轉機會大，預估將下跌 3-8%，結束僅三季的上漲週期，並認為明年 DRAM 產業將轉為供過於求，平均銷售單價恐較今年衰退約 15-20%。

TrendForce 指出，照目前進度看來，2022 年三大 DRAM 原廠擴廠規劃仍保守，預估明年供給位元成長率約 17.9%，但目前買方庫存水位已偏高，加上 2022 年需求位元成長率僅 16.3%，低於供給端的成長速度，產業將由供不應求轉至供過於求。

就供給面來看，今年上半年採購方皆擴大採買力道，原廠出貨狀況優於預期，DRAM 庫存水位因此明顯降低。隨著伺服器業者動能回溫，供應商也樂觀看待其帶來的 DRAM 需求成長。

其中，三星、SK 海力士皆小幅增加投片，加上原廠製程持續朝向 1Z nm 及 1alpha nm 轉進，預估明年 DRAM 供給位元成長率將達 17.9%。

反觀需求面，以 DRAM 消耗量占比最高的智慧型手機、伺服器及筆電市場來看，雖然三大產品今年以來成長力道強勁，但也使明年生產或出貨量大幅成長難度增加。

此外，各大產業持續受零組件缺料所苦，終端產品組裝受限，將使相對長料的 DRAM 需求量下滑。整體而言，明年 DRAM 需求位元成長率估僅 16.3%，將低於供給端成長速度。

整體而言，TrendForce 認為，隨著第四季 DRAM 價格反轉向下，明年上半年跌幅有擴大可能，明年 DRAM 平均銷售單價恐較今年衰退約 15-20%，原廠出貨成長幅度估落在相似區間，DRAM 產值約持平今年，但明年下半年價格仍有變數，若有機會翻揚，DRAM 產值可望再創佳績。

