資料中心需求穩 2026年前伺服器年複合成長6.9%

研調機構 DIGITIMES Research 今 (12) 日指出，隨著全球雲端資料中心拉貨動能增溫，加上英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 等新 CPU 平台接棒登場，預期明年全球伺服器出貨將成長 6.4%，2021-2026 年複合成長率 (CAGR) 則達 6.9%，台廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等可望受惠。

DIGITIMES Research 分析師龔明德表示，明年全球伺服器出貨動能來自雲端資料中心拉貨，評估各主要業者明年成長率均達雙位數，且全球疫情進一步控制後，預期明年 IC 與零組件供給恢復正常，新 CPU 平台也可望刺激換機需求。

展望未來，DIGITIMES Research 預期，未來五年大型公有雲業者將持續增建資料中心，且因應全球 5G 商轉，各國電信業者持續規畫增建核心 (core) 網路資料中心，加上 O-RAN 聯盟力推開放式架構，將可望助長電信白牌伺服器需求。

台廠中廣達旗下雲達、緯穎近年都持續強攻白牌伺服器商機，其中，雲達去年就攜手日本樂天電信，透過虛擬化、自動化、開放式架構，協助樂天將服務從 4G LTE 升級至 5G 網絡服務。

DIGITIMES Research 進一步觀察，各晶片商除力推新品外，近期也積極投入開放軟體平台，包含英特爾主打新 CPU 將支援 oneAPI 工具集，強化 CPU 利用 PCIe 介面與其他 AI 晶片連通效能等，都有助刺激 AI、HPC 伺服器需求。