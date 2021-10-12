〈TCL攻電競商機〉面板廠紛搶進高值化市場 將成友達最大敵手

中國面板大廠 TCL 華星 (000100) 擬將蘇州華星納入成全資子公司，並宣示擴大布局電競顯示器面板商機，進一步搶食三星顯示 (SDC) 過去市占，市場認為，TCL 華星將成為台面板大廠友達 (2409-TW) 在電競面板上的最大對手。

根據研調機構集邦 (TrendForce) 資料顯示，去年電競顯示器面板仍由三星居龍頭地位，市占達 35%，其次則為友達 (2409-TW)，但隨著三星顯示器逐步退出 LCD 市場，市場原預期，友達今年可望取代三星坐上電競顯示器面板龍頭地位，但 TCL 華星此時擴大布局電競市場，恐打亂友達「坐二望一」的步調。

除三星顯示、友達積極扎根電競顯示器面板外，包含 TCL 華星、京東方、群創 (3481-TW) 也開始布局電競顯示器面板，雖然去年市占並不及前兩大面板廠，但隨著三星顯示逐步淡出市場，各大面板廠均積極搶食市占大餅。

以 TCL 華星為例，近期除進一步收購蘇州華星 (原三星顯示擁有的 8.5 代線廠) 剩餘 30% 股權外，早在今年 4 月，三星顯示也以對價方式成為 TCL 華星第二大股東，持股約 12.33%，市場認為，此舉將有助 TCL 華星取得原三星顯示在市場上的份額。

由於近年面板價格受整體供需波動幅度較大，迫使各面板廠積極尋求高值化產品布局，以求在產業低谷中維持獲利，其中，電競顯示器面板因高單價，加上對畫質、刷新率要求較高，因此，成為近年面板廠紛紛搶進的藍海市場，集邦也預期，今年全年電競液晶顯示器出貨量將上看 2590 萬台，年增 41%，電競面板需求可望同步成長。