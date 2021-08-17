TCL證實向三星供應智慧手機OLED面板

周一 (16 日) 晚間 TCL 證實外界傳聞向三星供應智慧手機 OLED 面板。由於 TCL 科技買下三星蘇州的 LCD 產線後，三星 Display 入股 TCL 華星，使得 TCL 與三星之間的合作關係進一步強化。

三星過去曾投資 TCL，打造液晶面板生產線，保持著強勁的電視生產、面板供應能力。

2016 年 TCL 集團曾宣布計劃投資人民幣 465 億元在深圳市光明新區投資建設第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 面板產線。之後 TCL 又追加人民幣 210 億元的預算，當時三星就利用這個機會挹注資金而成為合作夥伴之一。二者在面板供應上相互合作，又在電視品牌上形成競爭。

(圖片: AFP)

2019 年底，三星和 LG 等韓廠陸續宣布退出 LCD 產業相關業務，使得三星蘇州工廠的去留問題，引發外界猜想。最終在去年 8 月底，TCL 華星以人民幣 76 億元買下三星蘇州 8.5 代廠。

而在收購之後，三星對 TCL 華星的持股比率，從過去的 5.02% 增至 12.33%，漲幅超過 100%。主要因為三星向 TCL 華星提金援，使後者買下自家廠房。

業內分析指出，三星當初放棄蘇州工廠一方面是擔心 LCD 未來的不確定性以此減少風險。但另一方面，又不願意全部放棄這條生產線，因為全球面板產業都在向中國轉移，大尺吋面板是未來的趨勢。

因此，三星在評估後金援華星光電將會是雙贏。既能滿足華星光電在面板產線的擴張，又能保持在不同尺吋的面板上都有話語權，同時也保證三星作為投資人的利益。

