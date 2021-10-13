〈台股盤前要聞〉大戶中實戶Q3嚇跑、金控前3季賺近5000億 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台股第三季上沖下洗、波動劇烈，嚇跑大戶、中實戶，交易人數分別較前一季減少逾 1 成；15 家金控 9 月獲利出爐，僅開發金、國票金兩家較前月增加，前 3 季累計稅後純益挑戰 5000 億元大關差一步，年成長達 64%。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

台股震盪嚇跑投資人 Q3 大戶、中實戶季減逾一成

台股第三季劇烈震盪，嚇跑大戶、中實戶相繼退場，根據證交所統計，第三季大戶與中實戶交易人數分別較前一季減少逾 1 成，終結連 10 個季度正成長。閱讀全文...

15 家金控前 3 季純益挑戰 5000 億元失利 僅 2 家單月獲利逆揚

15 家金控 9 月獲利全數出爐，受到現金股利入帳高峰期已過影響，幾乎所有金控獲利都較前月減少，僅有開發金 (2883-TW)、國票金 (2889-TW) 兩家單月逆勢成長，也因此所有金控前 3 季累計稅後純益挑戰 5000 億元大關差臨門一腳，合計只達 4992.63 億元，年成長 64.23%，不過仍有 10 家金控獲利已超車去年全年。閱讀全文...

天正國際 QFN 測包機明年過認證 半導體業績跳增 10 倍

設備廠天正國際 (6654-TW) 近來積極拓展半導體、LED 領域，展望明年，半導體除了封裝導線架 DFN 測包機持續出貨，QFN 也預計明年通過驗證、貢獻營收，明年半導體總出貨台數估可達 40-50 台，較今年 5 台大大躍進，營收也可望逾 10 倍跳增。閱讀全文...

中國擴大電價浮動 台 PCB 廠占成本 4-5% 漲幅過大將反映

中國官媒指出，國家發改委公布電價改革方案，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大為上下浮動均不超過 20%，至於高耗能企業市場交易電價不受上調 20% 限制，台 PCB 廠指出，電力成本占總成約 4-5%，如中國電價上漲超過可容忍程度，必要時將對客戶端進行反映。閱讀全文...

終端需求變化掀波瀾 二線封測產能開始鬆動

隨著終端需求出現變化，上半年強勁復甦的需求如面板、筆電、手機等，拉貨力道明顯疲軟，半導體業也重新進行產能調配，訂單調整的現象蔓延至下游封測端，初期以二線規模較小且客戶較集中的業者受到影響。閱讀全文...

王品開餐飲漲價第一槍 漢來美食、乾杯不排除跟進

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 昨 (12) 日開大型餐飲集團漲價第一槍，宣布擬自 10 月 25 日起調漲部分品牌價格，平均調幅 5% 內，不過，國內大型餐飲業者饗瓦城 (2729-TW)、豆府 (2752-TW)、漢來美食 (1268-TW)、乾杯 (1269-TE) 和饗賓回應，目前尚未漲價，但漢來美食不諱言，明年農曆年和第二季後將陸續進行二波漲價，乾杯也指出，不排除調漲。閱讀全文...

供應鏈瓶頸影響蘋果手機出貨 高階機種交期仍逾 1 個月

全球手機品牌龍頭蘋果 (APPL-US) 近期面臨供應鏈瓶頸，儘管 iPhone 13 新機推出一個月以來交貨期正逐漸縮短，但摩根大通周一 (11 日) 表示，現階段仍處於高位，高階機種交期仍超過一個月。閱讀全文...

利空籠罩挫 官股券商 10 月以來買超逾 150 億穩盤

台股隨美股翻黑，雙十連假後首日交易就失守 5 日線，官股券商再度進場穩盤，光是昨 (12) 日就花了 62.87 億元，累計 10 月以來，7 個交易日已斥資逾 150 億元進場低接。閱讀全文...

貨櫃三雄營運熱 陽明、萬海 9 月營收續創高 長榮創次高

貨櫃三雄陸續公布 9 月合併營收仍處歷史高檔，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 續創單月新高，長榮 (2603-TW) 略較上月下滑 1.78%，仍創單月次高，三大業者第三季合併營收同創高；展望第四季，貨攬業者指出，海運艙位供不應求狀況仍未解，預料第四季淡季將不淡，運價仍有望維持歷史高檔水準。閱讀全文...

三大電商集團 Q3 不淡 Q4 拚旺季更旺

在國內電商加快滲透的趨勢下，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 公布 9 月合併營收均創同期新高，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物則率先公布前三季自結稅後純益 12.8 億元，年增逾 30%，每股純益 12.63 元，顯示電商傳統淡季表現仍熱絡，進入第四季後，隨著五倍券加持內需買氣，傳統旺季有望更旺。閱讀全文...