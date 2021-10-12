航運股跳水、台積電穩盤 台股跌點收斂至177點收16462點

美股四大指數收黑，台股雙十行情也落空，權值股今 (12) 日壓盤，電金傳盡墨，航運股更成為殺盤重心，指數一度重挫 290 點，回測 16300 點，僅光電族群及部分 9 月營收報佳音個股獲資金點火，尾盤台積電急拉力守平盤，指數終場下跌 177.59 點，收在 16462.84 點，失守 5 日線，成交值 2782.99 億元。

權值股今天普遍賣壓沉重，權王台積電一度跌近 2%，下探 564 元，尾盤低接買盤進場後，跌勢逐漸收斂，終場收平盤 575 元；聯電再度失守 60 元大關，終場跌逾 4%，收 58.5 元；鴻海、聯發科、瑞昱、聯詠、世界、日月光投控等電子族群，約下跌 2-4% 不等。

值得注意的是，光學雙雄逆勢反彈，大立光股價回神，翻紅站回 2000 元之上，終場漲 2.24%，收 2050 元，玉晶光 9 月營收改寫歷史新高，今天突圍上漲 1.55%，收 392 元，另一家光學元件廠揚明光也一度亮燈漲停，但終場漲幅收斂至 1%，其他相關光學股普遍走弱，佳凌、亞光、今國光均震盪收黑。

航運股今天全面跳水，貨櫃三雄一度亮燈跌停，長榮面臨 90 元關卡保衛戰，陽明收 87.4 元，萬海也持續破底收 153.5 元，散裝航運股受海岬型運費指數 (BCI) 走弱影響，今天也賣壓沉重，裕民落入跌停，中航、慧洋 - KY、正德、新興等均大跌逾半根停板，遠雄港同步打入跌停。

中國能耗雙控風波，掀起一波太陽能產業漲價聲浪，市場還傳出，台廠近期接獲大量美中爭端帶動的轉單，激勵買盤湧入太陽能股，聯合再生強漲逾半根停板，元晶、茂迪勁揚 2-3%，安集、達能、新晶投控等，今天也在盤上表現。

高價股方面，股王矽力 - KY 及股后信驊均重挫約 4%，IP 廠力旺衝上高價股三哥後，今天持續改寫天價，最高來到 2340 元，終場漲近 7% 收 2320 元，旭隼也拉出近半根漲停，而譜瑞 - KY、富邦媒、世芯 - KY、亞德客 - KY 等，跌勢都相當重。