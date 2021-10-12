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15家金控前3季純益挑戰5000億元失利 僅2家單月獲利逆揚

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
15家前3季純益挑戰5000億元失利 僅2家單月獲利逆揚。(鉅亨網資料照)
15家前3季純益挑戰5000億元失利 僅2家單月獲利逆揚。(鉅亨網資料照)
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金控獲利富邦金國泰金開發金國票金元大金新光金台新金華南金中信金永豐金兆豐金第一金玉山金

15 家金控 9 月獲利全數出爐，受到現金股利入帳高峰期已過影響，幾乎所有金控獲利都較前月減少，僅有開發金 (2883-TW)、國票金 (2889-TW) 兩家單月逆勢成長，也因此所有金控前 3 季累計稅後純益挑戰 5000 億元大關差臨門一腳，合計只達 4992.63 億元，年成長 64.23%，不過仍有 10 家金控獲利已超車去年全年。

截至上個月已有 8 家金控包括：富邦金、國泰金、元大金 (2885-TW)、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、日盛金 (5820-TW) 累計獲利賺贏去年全年，本月再增中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW) 兩家金控，僅花三季時間，獲利就已超車去年一整年的表現。

富邦金前 9 月 EPS 較前 8 月減少　一理由說分明

富邦金 (2881-TW) 前 9 月稅後純益逾 1300 億元續創高，前三季 EPS 狂賺 11.32 元雖然穩居 EPS 王寶座，但值得留意的是，攤開前 8 月獲利發現當時 EPS 累計達 11.69 元，但本月累計數反而下滑，對於 EPS 減少，富邦金解釋，主因反映本月資本公積轉增資的股票股利影響所致。

上述此因素不但造成累計 EPS 下滑，9 月底淨值約 8415 億元，普通股每股淨值 68.16 元，也低於 8 月底的約 8620 億元淨值，與 76.97 元普通股每股淨值。

儘管如此，富邦金獲利還是穩健，尤其金雞母富邦人壽，9 月處分投資部位的實現獲利約 46 億元，主要來自國內外股票及基金，資本利得的實現雖然也比 8 月少，不過，9 月底個體淨值項下「金融資產」的未實現評價餘額 (URCG) 仍有約為 1470 億元。

在股息高峰已過之下，富邦人壽 9 月國內股票現金股利只剩約 17 億入帳，但 2021 年全年國內外股息合計入帳金額與去年持平約 200 億元。

隨著匯市波動加劇，富邦人壽 9 月不含避險成本的匯兌損失約 4 億元，9 月外匯價格變動準備金增提約 2 億，9 月底餘額為約 71 億元。

國泰金累計 EPS 逼近 9 元 國壽前 9 月獲利創壽險史上紀錄

國泰金 (2882-TW) 自結 9 月稅後獲利 81 億元，累計前 9 月稅後純益已高達 1221.8 億元，較去年同期成長 89.8%，每股稅後純益逼近 9 元、達 8.96 元，且金雞母國售前 9 月稅後獲利 1001.2 億元，創台灣壽險業近 60 年來，第一家獲利破千億元的公司，都是創國泰金及國壽的新高紀錄。

儘管台股震盪加劇，但國壽資本適足率 (RBC) 仍在 360% 以上、E/A 淨值資產比大於 10%，國壽表示，資本維持在強健水準，擁有充分的財務韌性抵禦市場波動並從容佈局，致力創造長期穩定的投資績效。

中信金前 9 月獲利年增 28.6%　為歷年全年與同期最高

中信金 9 月稅後純益 37.02 億元、年減 11.5%；前 9 月稅後純益 464.75 億元、年增 28.6%，累計每股稅後純益為 2.33 元。中信金表示，前 9 月稅後純益已超越去年全年，為歷年全年與同期最高，表現亮眼。

中信金表示，9 月份銀行及保險核心動能穩健，惟因股息入帳高峰已過，金控 9 月獲利較 8 月下降。至於跟去年相比也減少，主要是少了產管理子公司出售統一國際大樓部分樓層的一次性挹注，整體來說，金控獲利表現依舊良好。

中國信託銀行累計前九月稅後純益為 228 億元，較去年同期成長 6%。而台灣人壽保險公司累計前 9 月稅後純益為 226 億元，較去年同期成長 42%。保險銷售動能佳，初年度保費收入（First Year Premium）較去年同期成長超過 3 成，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，獲利續創新高。

此外，受惠於今年投資市場佳，中信金控旗下子公司中國信託證券、中國信託創投及中國信託投信同樣獲利表現優異，前三季累計稅後獲利均創下同期歷史新高。

元大金累計 EPS 追平中信金　開發金前 3 季 EPS 首度突破 2 元

元大金 9 月稅後純益 25.16 億元，前三季稅後純益 283.15 億元、年增 44.6%，累計 EPS 為 2.33 元，追平中信金。

核心子公司元大證券前三季累計獲利 186.11 億元，年增超過 9 成。雖然台股 9 月持續量縮震盪，影響元大證券經紀業務、自營等獲利表現，但元大證仍維持單月近 15 億元的獲利水準。

開發金控受惠子公司中華開發資本認列大樓出售獲利挹注，9 月稅後純益高達 73.29 億元，大幅年成長 679%；累計前三季稅後純益 306.93 億元，年增 249%，為所有金控中的最佳進步獎，EPS 也首度突破 2 元達 2.05 元，創金控成立以來新高。

新光金 9 月獲利年增逾 9 成　兆豐銀前 3 季獲利年減 9%

新光金因 9 月新台幣貶值 9 分，避險壓力輕鬆不少，獲利動能維持下，單月稅後純益 18.22 億元、年增 94.5%，前 9 月已經賺破 200 億元，達 216.32 億元，年增 22.3%，不僅早已超越去年全年，也創歷年新高。截至 9 月底，新光金每股淨值達 17.4 元。

兆豐金 (2886-TW) 主要子公司兆豐銀行 9 月單月稅後純益僅 13.5 億元，遠低於一般單月獲利都超越 20 億元的水準，主要因股票認列出現投資未實現評價損失，再加上兆豐銀美元部位極大，美元利差縮小侵蝕獲利，使得兆豐銀累計前 9 月稅後盈餘 139.47 億元、年減 9%，獲利持續衰退。

所幸其他子公司，包括兆豐票券、兆豐證券、兆豐保險、兆豐創投均有亮眼的獲利表現，讓兆豐金前 9 月稅後純益 197.06 億元、年增 4%，EPS 1.45 元，仍較去年微幅成長。

台新金前 3 季獲利年增 51%　第一金前 9 月獲利年增 23.5%

台新金 9 月稅後純益 12.4 億元、年減 22.5%；前 9 月稅後純益 177.6 億元、年增 51.02%，累計 EPS 為 1.44 元，在併購台新人壽進補後，獲利早已經超越去年全年。

台新銀行 9 月稅後純益 9.8 億元，累計稅後純益 101.1 億元，由於核心業務獲利動能持續穩健，使得銀行純益收及淨手收均較去年同期增加，累計稅後純益年成長 3%。資產品質仍維持穩健，截至 9 月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1037.98%。

台新證券 9 月稅後純益 0.5 億元，主要當月證券市場日均量較上月下滑約 16%，致公司經紀業務成交量下降，小幅影響獲利；惟投資業務表現穩定，故仍能維持穩健的獲利，累計前 9 個月稅後純益 11.7 億元，年成長達 124.47%。

台新人壽 9 月稅後純益 1.5 億元，月增 198%，主要受台幣貶值影響，致兌換利益增加；累計稅後純益 5.0 億元，年成長 233%，整體獲利表現優於去年同期。

第一金 (2892-TW) 自結 9 月稅後純益 15.28 億元，9 月獲利主因金融交易利得受資本市場波動劇烈影響而下滑，且與前月相比股息收入減少所致；不過累計稅後純益為 165.21 億元，仍年增達 23.5%， EPS 為 1.27 元。子公司第一銀行稅後純益 15.04 億元，累計前三季稅後純益 147.79 億元、年增 17.2%，EPS 為 1.63 元。

玉山金前 3 季獲利年增 14%　永豐金前 9 月年增 38.5%

玉山金 (2884-TW) 自結 9 月單月稅後純益 14.6 億元，累計前 9 月稅後純益 159.1 億元，較去年同期成長 14%，EPS 為 1.19 元。主要子公司玉山銀行累計前 9 月稅後純益 139.3 億元，較去年同期成長 7.5%，玉山證券累計稅後盈餘成長 150.9%。

永豐金 9 月單月自結稅後純益為 11.2 億元，比起去年同期 9.92 億元、年增率為 12.9%；累計 1-9 月稅後純益 127.89 億元，在本月超越去年一整年，相較去年同期的 92.36 億元、年增 38.5%。

就主要子公司來看，永豐銀行 9 月單月稅後純益 7.66 億元，而累計 1-9 月稅後純益為 90.25 億元，年增 18.4%。而永豐金證券 9 月單月稅後純益 2.84 億元，較去年同期大幅成長 86.8%；1-9 月稅後純益達 36.95 億元，年增率更達 88%。

華南金前 9 月獲利年增 187.77%　國票金前 3 季 EPS 達 1.06 元

華南金 (2880-TW) 自結 9 月稅後純益為 10.96 億元；累計前 9 月合併稅後純益為 141.84 億元，大舉年成長 187.77%，每股稅後純益為 1.08 元，每股淨值為 14.99 元。

國票金 (2889-TW) 自結 9 月稅後純益 2.24 億元，累計前 9 月純益 30.67 億元，年成長 24.34%，EPS 突破 1 元、達 1.06 元，截至 9 月底，每股淨值 13.28 元。

 

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