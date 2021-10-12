原物料價格續漲 華新9月營收寫4年高點 大亞前三季超越去年

電線電纜廠華新 (1605-TW) 與大亞 (1609-TW) 受惠銅、不鏽鋼價格維持高檔，大亞 9 月營收 23.74 億元、第三季營收 69.6 億元，雙創同期高，9 月營收突破 200 億元，超越去年全年；華新 9 月營收 143.95 億元，寫 4 年同期高，月增 7.27%、年增 35.04%。

大亞受惠銅價維持高檔與綠售電業務收入增加，9 月營收 23.74 億元，月增 6.04%、年增 46.42%；第三季營收 69.6 億元，季減 2.96%、年增 48.9%；累計前 9 月營收 201.43 億元，年增 55.69%。

大亞表示，由於整體經濟景氣仍正向，市場對銅需求不減，若銅價維持高檔，全年銷售量將突破 4.5 萬公噸，其中，銷售品項比重最高為漆包線，從在手訂單來看，漆包線全年業績至少成長 3 成起跳，市占率有望突破 3 成。

綠能事業方面，大亞目前發電量約 120MW，看好地面型太陽能案場陸續掛牌，預計 2022 年底前，發電量至少可達 240MW，未來每年營收貢獻約 15 億元。

華新除了 9 月營收創高外，第三季營收 422.64 億元，則來到近一年高點，季增 7.97%、年增 49.76%；累計前三季營收 1103.17 億元，年增 35.29%，逼近去年全年。

華新不鏽鋼事業受惠銷售量與價格都有增加，且中國對原物料限制出口，產線供給更吃緊、價格漲幅更大，訂單能見度維持 1-2 個月，預計第三季獲利有望進一步成長，下半年營運優於上半年。

華新因應國際原物料報價飆漲，近半年來調漲不銹鋼盤價，其中，10 月盤價受到上游供給嚴重吃緊，300 系與 316 系每公噸調漲 3000 元，400 系則每公噸上漲 1500 元。