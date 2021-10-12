華航9月貨運營收創新高 Q4旺季艙位仍供不應求

華航 (2610-TW) 今 (12) 日公布 9 月合併營收達 130.46 億元，月增 16.79%，年增 47.36%，創去年 2 月以來單月高點，其中，貨運營收達 117.17 億元，更創單月新高，有效穩住營運表現，進入空運傳統旺季後，華航預料市況仍將呈現艙位供不應求態勢。

華航 9 月客運收入 4.69 億元，月增 14.27%，年減 48.21%，而貨運收入 117.17 億元，月增 16.01%，年增 60.37%，占營收比重逼近 90%。

而華航第三季合併營收 344.22 億元，季增 17.19%，年增 29.35%，為 7 個季度以來高點，累計前三季合併營收 916.23 億元，年增 7.18%。

華航說明，貨運營收續創高，主要是因客貨機有效整合並提升運能，將貨機優先布局在營收較高的美洲航線比重，而 9 月延續 8 月貨運出口市場穩健暢旺，維持高裝載率，加上適逢中秋節鮮果需求強，汽車零件、半導體也求艙殷切，使運價維持在相對高檔。

進入第四季後，貨運市場進入傳統歐美假期購物旺季，華航預期，總艙位仍呈現供不應求態勢，除了配合市場需求，也將積極爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等運送商機，並配合短期高價包機需求，彈性調整運能。