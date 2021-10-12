美喆9月營收創52個月來新高 在手訂單水位也攀高

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (12) 日公布 9 月營收達 3.23 億元，創 52 個月來新高，月增 14.98%，年增 19.04%，主因配合船期調配生產出貨排程，船運緊張情形緩解，加速 LVT、SPC 石塑地磚訂單出貨認列，加上先前漲價調整效益逐步發酵。

美喆 - KY 第三季營收 8.26 億元，與第二季相當，9 月營收爲 23.9 億元，年增 10.2%；美喆指出，在手訂單金額達歷年同期新高水位。

近期中國 PVC 原料隨著供給持續吃緊，煤炭價格高漲進一步墊高 PVC 原料報價，以及中國能耗雙控政策，地方政府實施限電令，加上全球航運運力仍不穩定，可能延後訂單交期等不利因素，對 LVT 石塑地磚生產業者持續造成營運高度挑戰。

美喆 - KY 指出，目前集團整體業務接單動能仍保持暢旺，並已與客戶研議因應原料、匯率價格波動進行新一波價格調漲。目前中國限電令對於旗下東莞廠並未產生影響，集團已有充份準備，可透過調整廠內庫存、調配加班與集中生產等相關措施，因應未來不確定性，持續維持營運正常。

展望 2021 年第四季，美喆 - KY 審慎樂觀，除在手訂單衝高，也加大庫存及生產成本、費用之管控，在目前外部環境高度不確定下，持續提升經營競爭力。