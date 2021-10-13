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戒掉高通！三星Exynos處理器逆襲 傳明年出貨量將翻倍

鉅亨網編譯羅昀玫
戒掉高通！三星Exynos處理器逆襲 傳明年出貨量將翻倍 (圖片：AFP)
戒掉高通！三星Exynos處理器逆襲 傳明年出貨量將翻倍 (圖片：AFP)
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三星電子三星行動半導體晶片處理器LSIExynosExynos 2200光線追蹤驍龍5 奈米RDNA 2GPU應用處理器韓元紫光展銳GalaxyGalaxy S20ARM5G散熱

三星智慧型手機很高比例採用高通的驍龍系列處理器，在性能和散熱問題解決後，週二 (12 日) 傳出三星電子旗下設有負責智慧型手機 AP 設計及行銷的系統 LSI 部門致力於將 Galaxy 手機中 Exynos 行動處理器的採用率從目前的 20% 提升到 50~60%。

在新一代 Exynos 行動處理器的性能和散熱問題解決後，三星電子計畫明年 Exynos 處理器出貨量增加一倍以上。

為了擴大應用處理器 (AP) 晶片生產，三星開始擴大封裝和測試合作夥伴的設施，其中南韓封測業者 Hana Micron 8 月底決定投資 1500 億韓元 (約 35.25 億台幣)，Nepes Ark 則在 9 月底決定投資 995 億韓元 (約 23.38 億台幣)，以因應。

三星 Exynos 是三星自家開發及生產的 SoC、基於 ARM 架構的處理器，絕大多數只用在三星 Galaxy 系列產品，以及魅族、vivo 等中國手機廠商。

(圖片：三星)
2022 年旗艦智慧型手機 Galaxy S22 系列將全面搭載 Exynos 處理器 (圖片：三星官網)

以 2020 年發表的 Exynos 990 行動處理器來說，就因性能和散熱問題，連南韓市場三星自家 Galaxy S20 系列都沒有搭載 Exynos 990。數據顯示，三星電子的行動處理器市佔已從 2019 年第四季的雙位數 (10%) 下降至今年第二季的個位數 (7%)，甚至低於中國的紫光展銳。

然而，三星內部人士表示：「據我所知 Exynos 最難解決的 5G 通訊和散熱問題已在新一代產品中得到解決。」

2022 年旗艦智慧型手機 Galaxy S22 系列將全面搭載 Exynos 處理器。

三星的下一代旗艦處理器 Exynos 2200 以 5 奈米製程打造，與 AMD (AMD-US) 合作開發，搭載 RDNA 2 架構 GPU 核心，支援光線追蹤功能。

使用 GFXBench 跑分軟體測試時，Exynos 2200 圖形效能明顯優於蘋果 A14 Bionic，未來銷售有望超越高通及蘋果，提振 Exynos 市佔率。

三星電子正在考慮 2022 年智慧型手機出貨計劃為 3.2 億部，較今年增加 5000 至 6000 萬部。三星電子相關負責人回應：「我們無法確認明年智慧型手機和 AP 業務的計劃。」

受此消息影響，截稿前，AMD (AMD-US) 小漲 0.44%、蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.68%、高通 (QCOM-US) 下滑 1.68%。

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