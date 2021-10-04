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又一大國呼籲！高通膨只是「暫時性現象」

鉅亨網編譯羅昀玫
又一大國呼籲！高通膨只是「暫時性現象」 (圖片：AFP)
又一大國呼籲！高通膨只是「暫時性現象」 (圖片：AFP)
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德國高通膨暫時性現象貨幣政策拉加德魏德曼

德國經濟部加入了歐洲央行 (ECB)、聯準會 (Fed) 行列，再次呼籲當前困擾全球的高通膨率只是「暫時性現象」，試圖緩解民眾對當前高通膨率將繼續存在一段更長時間的擔憂。

德國經濟部在週一 (4 日) 在一系列推文中提到，近期物價上漲多是暫時性的，德國經濟部表示，去年削減增值稅和新的碳定價措施是推升通膨的部分原因，而這些說法也呼應了歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 以及德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 的言論。

上週四 (30 日) 德國統計局報告顯示，德國 9 月份通膨率升至 4.1%，創下近三十年以來的最高水平。

德國統計局指出，通膨率急升的原因之一，是因為德國 2020 年為了對抗疫情和油價下挫帶來的經濟衝擊，曾暫時降低增值稅，但今年已經恢復。

德國 CPI 年增率　圖片：tradingeconomics
德國 CPI 年增率　(圖片：tradingeconomics)

歐洲在夏季開始之際結束防疫封鎖結束後，歐洲大型經濟體都出現了強勁經濟成長，通膨也顯示出類似上升趨勢。

面對高通膨是否失控的隱憂，歐洲央行總裁拉加德近日再次解釋，最近物價上漲致使通膨率超過歐洲央行的 2% 目標，而物價上漲原因主要是因為供應鏈緊俏所致，但這將是「暫時性現象。」

歐洲央行的通膨率目標定為 2%，歐洲央行當前堅持認為，預估至 2022 年時歐洲的物價壓力就可望消退，而且中期內仍需要貨幣刺激來支持需求，歐洲央行也將在 12 月調整貨幣政策支持經濟的力道，屆時也將發布新的經濟預測。

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