施打莫德納第三劑疫苗 遭FDA專家否決

美國食品藥物管理局（FDA）科學家周二（12 日）拒絕支持莫德納施打第三劑疫苗的申請，並且援引數據稱，接種兩劑疫苗已足以預防重症與死亡。

FDA 的科學家在網路上公布一份長達 45 頁的文件寫道：「真實世界的有效性研究表明，隨時間推移莫德納疫苗對新冠病毒有症狀感染或變種病毒 Delta 的有效性會逐漸下降，但整體而言，目前兩劑新冠疫苗已足以預防重症與死亡。」

目前 FDA 科學家們的立場似乎偏向不接種第三劑疫苗，輝瑞上月曾提出向年輕族群施打第三劑疫苗也遭拒絕，不過當局表示免疫力較弱者可施打補強保護力。

科學家們的這份報告將匯報給 FDA 疫苗和相關生物產品諮詢委員會（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee），該委員會將在周四（14 日）舉行會議審查莫德納申請施打第三劑疫苗的提議。

FDA 委員會的評估報告可能會在下周出爐，當局會將報告送交給美國疾病管制預防中心（CDC）及疫苗諮詢委員會，讓該機構做出決定。

莫德納這次提出接種第三劑疫苗的族群是針對 65 歲以上長者、高危險感染族群、職業上有高機率接觸到病毒的 18 歲以上工作者。

莫德納上周在 FDA 公布的一份文件中強調，第三劑疫苗的副作用與第二劑疫苗相當，接種後出現嚴重不良反應的情形較少，並稱受測者施打第三劑疫苗的 29 天後，沒有出現罕見的心肌炎或心包膜炎的病例。

隨 Delta 病毒蔓延，拜登政府希望能提供給民眾更有效且更長期的保護，預防重症住院與死亡，目前多數住院病例多數是未接種疫苗民眾，不過 CDC 數據顯示，部分接種過疫苗者也會再次遭到感染，截至 9 月 20 日，有近 2 萬人接種過疫苗者因新冠病毒住院或死亡。

市場對此消息反應冷淡，截稿前，莫德納 (MRNA-US) 上漲 0.62%，每股暫報 307 美元。