蘋果第二場發表會10/19登場 新款AirPods、MacBook Pro將亮相

蘋果周二（12 日）再度發出秋季新品發表會的邀請函，預計在台灣時間 10 月 19 號凌晨 1 點於官網線上舉辦，主題為「Unleashed」，外媒預估此次發表會重點將聚焦在新款 MacBook 與 AirPods。

蘋果 (AAPL-US) 在上月的發表新的 iPhone、iPad、Apple Watch 等產品，但卻沒有 MacBook 與 AirPods 的消息，因此此次焦點很可能是這兩項產品。

蘋果再度發出秋季新品發表會邀請函。（圖片來源：蘋果官網）

據 Appleinsider 報導，蘋果可能會推出一款 14 與 16 吋的 MacBook Pro，並且搭配自家設計最新一代 M1X 晶片，而非英特爾 (INTC-US) 的處理器，據傳還將採用 Mini LED 背光顯示器、升級視訊鏡頭，以及可能回歸 2016 年移除的 SD 卡槽、HDMI 接口的連接埠。

新款 AirPods 3，外傳可能沿用 AirPods 無耳塞的設計，耳機柄也將短於 AirPods Pro，而且不具備降噪功能。

此外，蘋果還將推出全新的 Mac mini，外傳新款機身更輕薄、外觀也重新設計，還有額外的顏色選擇，以及擴展連接埠接口，並且搭載 M1X 或 M2 晶片，而升級版 MacBook Air 與 27 吋大螢幕 iMac 也有望在此次的發表會中登場。

不僅如此，蘋果的其他產品也可能在此次發表會中公開，包括蘋果汽車（Apple Car）、蘋果智慧眼鏡（Apple Glass），以及蘋果擴增實境頭戴裝置（Apple AR headset）。