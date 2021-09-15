桃機清消人員確診Delta病毒 莫德納疫苗近期可望到貨

疫情指揮中心今 (15) 日表示，國內新增 1 例本土個案，桃園機場 20 多歲女性清消人員確診 Delta 變種病毒，感染源不明。外界關注疫苗到貨進度，指揮官陳時中透露，近期應該會有莫德納疫苗來台，也會有其他廠牌到貨。

今天新增的 COVID-19 本土個案為 20 多歲女性，在桃機負責清消工作，9 月 12 日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9 月 14 日因工作需求篩檢，於今天確診，她曾接種第一劑 AZ 疫苗。桃園市長鄭文燦指出，已安排桃勤公司 339 人、華膳和機務人員 49 人進行採檢，由於是 Delta 病毒，要以高標準處理。

9 月中旬進入莫德納疫苗第 2 劑接種潮，但外界憂心疫苗仍未到貨，對此，陳時中透露，根據原先排程，應該會有莫德納疫苗要抵台，等確定後會向民眾報告，「有一些其他的都會來」。

至於莫德納混打高端疫苗是否可行？陳時中回應，混打抗體效價比較標準並非由指揮中心制定，臨床試驗主要是由研究單位針對標的進行學術探討，歡迎本土擁有更多疫苗接種模式的資料，但結果出爐後，都會由專家進一步討論，再決定施打方式。

新北幼兒園群聚事件延燒至社區，目前累計達 32 人確診，基因定序證實為 Delta 變異株，不過，陳時中表示，今天無新增個案，希望這波疫情可控制住；新北市長侯友宜宣布，明 (16) 日起全市餐廳、美食街、超商、市場、夜市等恢復內用。