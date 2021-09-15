 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

桃機清消人員確診Delta病毒 莫德納疫苗近期可望到貨

鉅亨網新聞中心
桃機清消人員確診Delta病毒 莫德納疫苗近期可望到貨。(圖：AFP)
桃機清消人員確診Delta病毒 莫德納疫苗近期可望到貨。(圖：AFP)
Tag
新冠肺炎疫情本土疫苗陳時中桃園機場確診莫德納

疫情指揮中心今 (15) 日表示，國內新增 1 例本土個案，桃園機場 20 多歲女性清消人員確診 Delta 變種病毒，感染源不明。外界關注疫苗到貨進度，指揮官陳時中透露，近期應該會有莫德納疫苗來台，也會有其他廠牌到貨。

今天新增的 COVID-19 本土個案為 20 多歲女性，在桃機負責清消工作，9 月 12 日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9 月 14 日因工作需求篩檢，於今天確診，她曾接種第一劑 AZ 疫苗。桃園市長鄭文燦指出，已安排桃勤公司 339 人、華膳和機務人員 49 人進行採檢，由於是 Delta 病毒，要以高標準處理。

9 月中旬進入莫德納疫苗第 2 劑接種潮，但外界憂心疫苗仍未到貨，對此，陳時中透露，根據原先排程，應該會有莫德納疫苗要抵台，等確定後會向民眾報告，「有一些其他的都會來」。

至於莫德納混打高端疫苗是否可行？陳時中回應，混打抗體效價比較標準並非由指揮中心制定，臨床試驗主要是由研究單位針對標的進行學術探討，歡迎本土擁有更多疫苗接種模式的資料，但結果出爐後，都會由專家進一步討論，再決定施打方式。

新北幼兒園群聚事件延燒至社區，目前累計達 32 人確診，基因定序證實為 Delta 變異株，不過，陳時中表示，今天無新增個案，希望這波疫情可控制住；新北市長侯友宜宣布，明 (16) 日起全市餐廳、美食街、超商、市場、夜市等恢復內用。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
高端疫苗6547
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞