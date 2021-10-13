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中國9月進出口總額年增跌至15.4%；第三季年增跌至15.2%

鉅亨網新聞中心
中國9月進出口總額年增跌至15.4%；第三季年增跌至15.2%(圖片:AFP)
中國9月進出口總額年增跌至15.4%；第三季年增跌至15.2%(圖片:AFP)
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中國進口出口美國日本歐盟

周三 (13 日) 中國海關總署公布，前三季中國外貿進出口總額達人民幣 28.33 兆元，年增 22.7%；其中，出口人民幣 15.55 兆元，年增 22.7%；進口人民幣 12.78 兆元，年增 22.6%，中國外貿進出口已連續 5 個季度達成正成長。

從各季表現來看，今年第一季、第二季、第三季進出口總額分別為人民幣 8.51 兆元、人民幣 9.59 兆元、人民幣 10.23 兆元，年增率分別為 29.7%、25.2% 和 15.2%。

從月度表現來看，9 月份進出口年增 15.4%，漲幅較 8 月下滑 3.5 個百分點。

前三季，中國對東協進出口達人民幣 4.08 兆元，年增 21.1%。東協繼續為中國最大交易夥伴，占中國外貿總額 14.4%。

同期，中國對歐盟、美國、日本和韓國分別進出口人民幣 3.88 兆元、人民幣 3.52 兆元、人民幣 1.78 兆元和人民幣 1.7 兆元，年增率分別為 20.5%、24.9%、11.2% 和 17.3%。

中國海關總署提到依據最新資料估算，今年上半年，中國進出口、出口和進口佔國際市場比重分別約為 13.2%、14.5%、12%，年增率分別上升 0.8、0.9 和 0.8 個百分點。中國繼續保持全球貨物貿易第一大國地位。

中國海關總署表示，總體來看今年以來中國外貿量穩質升，但全球疫情起伏不定，世界經濟復甦舉步維艱，外在環境更趨複雜嚴峻，中國外貿發展面臨的不穩定、不確定性因素依然偏多。

(持續更新中)
 

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