天風證券：停工、限電問題影響輕 iPhone 13首批訂單9000萬支

天風證券公布最新研究報告指出，預估 2021 年 iPhone 13 第一批訂單將達 9000 萬支，高於去年同期 iPhone 12 的 8000 萬支。由於上市後銷售暢旺、蘋果銷售定價策略，以及 Android 高階機型銷售動力不足，促使 iPhone 13 銷售預期明顯優於 iPhone 12，預計 2021 年全年 iPhone 銷售量可達 2.3 億支。

天風證券表示短期 iPhone 產量受到越南疫情停工影響，導致零組件短缺，10 月中旬情況可望紓緩。而中國能耗雙控，與限電限產對蘋果供應鏈影響也較為有限。

展望第四季，受惠於蘋果強大的供應鏈管理能力，配合越南疫情漸漸受到控制，蘋果產量可望恢復至傳統旺季水準。

不過彭博社引述知情人士報導稱，由於晶片持續短缺，蘋果可能會將 2021 年的 iPhone 13 生產目標下修高達 1000 萬支。蘋果原本預計今年第四季將生產 9000 萬支 iPhone 13，但蘋果已告知供應鏈稱總產量將下修，主要因為博通 (AVGO-US) 和德儀 (TXN-US) 難以提供足夠的零組件。

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